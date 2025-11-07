Giữ bình yên trên những cung đường

Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước thời cơ mới để bứt phá phát triển, khẳng định vai trò trung tâm vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, quy mô dân số lớn, lưu lượng phương tiện tăng nhanh và đa dạng loại hình giao thông đặt ra yêu cầu về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ công nghệ, pháp luật đến tuyên truyền với mục tiêu giữ vững kỷ cương, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, tạo nền tảng quan trọng để phát triển bền vững.

Siết chặt kỷ cương, hiện đại hóa quản lý giao thông

Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân số lớn và lưu lượng phương tiện tăng nhanh, Phú Thọ xác định rõ yêu cầu siết chặt kỷ cương giao thông ngay từ cơ sở, lấy thực thi pháp luật nghiêm minh làm nền tảng.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Huynh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai các kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường. Việc thực hiện đồng bộ, liên tục và “không có vùng cấm” đã tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí.

Song song với tăng cường kiểm soát trực tiếp, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông. Gần 700 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được bố trí tại hơn 200 vị trí trọng điểm, cho phép nhận diện phương tiện, phát hiện vi phạm theo thời gian thực và truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm điều hành. Hệ thống này góp phần minh bạch hóa quy trình xử lý, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa lực lượng chức năng và người vi phạm, đồng thời hỗ trợ chỉ huy điều hành giao thông hiệu quả, nhất là tại các tuyến cửa ngõ, khu vực đô thị, trường học, bến xe...

Công tác phối hợp liên ngành đã được tăng cường, bảo đảm tính đồng bộ trong quản lý. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông, đường sắt, đường thủy và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lập lại hành lang an toàn giao thông, đặc biệt tại các điểm giao cắt đường sắt - đường bộ, tuyến đường thủy nội địa và khu vực du lịch cộng đồng ven hồ sông Đà. Nhiều lối đi tự mở nguy hiểm được khẩn trương rà soát, xử lý; việc kiểm tra phương tiện thủy chở khách, nhất là tại các điểm du lịch được tăng cường nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Với cách triển khai quyết liệt, bài bản và có chiều sâu, công tác quản lý giao thông hiện không chỉ dừng ở xử lý vi phạm, mà hướng tới hoàn thiện mô hình quản trị giao thông hiện đại, gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền số và phát triển hạ tầng thông minh, phù hợp lộ trình chuyển đổi số của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đội 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Xây dựng văn hóa giao thông, phát huy sức mạnh cộng đồng

Song song với siết chặt kỷ cương và ứng dụng công nghệ, Phú Thọ coi xây dựng văn hóa giao thông là nhiệm vụ lâu dài, hướng tới hình thành nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật trong mỗi người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng tới trường học, khu dân cư, cơ sở sản xuất - kinh doanh vận tải, góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 136.787 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 297 tỷ đồng; tạm giữ 29.453 phương tiện và tước 3.801 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, nhiều vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn được tập trung xử lý mạnh như vi phạm nồng độ cồn (21.120 trường hợp), tốc độ (26.170 trường hợp) và không đội mũ bảo hiểm (28.622 trường hợp). Những con số này thể hiện rõ sự kiên quyết của lực lượng chức năng, tạo sự răn đe, buộc người tham gia giao thông điều chỉnh hành vi, hướng tới nếp sống tuân thủ pháp luật.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và đường thủy cũng được chú trọng. Đã có 673 trường hợp vi phạm an toàn đường sắt và 1.230 trường hợp vi phạm đường thủy trong tháng 10/2025 bị phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần siết chặt kỷ cương trên các tuyến giao thông đặc thù. Đặc biệt, việc kiểm tra phương tiện thủy phục vụ du lịch lòng hồ Hòa Bình và đưa đón học sinh được duy trì thường xuyên, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Ý thức cộng đồng và tinh thần tự giác được củng cố, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và Nhân dân trong xây dựng môi trường giao thông an toàn. Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch UBND xã Thung Nai chia sẻ: Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ luôn là vấn đề chúng tôi trăn trở, bởi trên hồ còn nhiều học sinh qua lại hằng ngày, du lịch cộng đồng phát triển nhanh. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ luôn đồng hành và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, hỗ trợ cơ sở. Điều đó giúp địa phương yên tâm hơn, đồng thời làm cho người dân nâng cao trách nhiệm, tự giác chấp hành.

Giữ gìn trật tự, an toàn giao thông không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của từng tổ chức, từng gia đình và mỗi công dân. Một xã hội chỉ thực sự an toàn khi luật lệ không dừng lại ở sự nhắc nhở, mà trở thành ý thức tự thân; khi mỗi tuyến đường luôn nằm trong sự quản lý bằng kỷ cương, và mỗi người điều khiển phương tiện hiểu rằng một giây vô ý có thể đánh đổi bằng cả tính mạng. Khi đó, an toàn giao thông sẽ không chỉ còn là những chỉ tiêu giảm vi phạm hay tai nạn, mà trở thành thước đo trình độ quản trị, mức độ văn minh và chiều sâu nhân văn của cộng đồng.

Nguyễn Yến