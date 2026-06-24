Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì:

Giữ lửa truyền thống - khát vọng vươn xa

Giữa vùng Đất Tổ linh thiêng, nơi hội tụ truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần hiếu học, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (tiền thân là Trường Kỹ thuật Trung cấp II) đã đi qua hành trình 70 năm phấn đấu xây dựng, đổi mới và phát triển. Đến nay, trường trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Khẳng định vị thế bằng chất lượng đào tạo

Ngày 25/6/1956, theo Quyết định của Bộ Công nghiệp nặng, Trường Kỹ thuật Trung cấp II - tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - chính thức được thành lập. Đó là giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa nhiều, song trường đã sớm xác định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành công nghiệp hóa chất - lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong công cuộc khôi phục và phát triển đất nước sau chiến tranh. Chính từ nền móng gian khó ấy, truyền thống đoàn kết, bền bỉ và khát vọng vươn lên của nhà trường đã được hình thành và vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trong suốt chặng đường phát triển, trường nhiều lần đổi tên và nâng cấp để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Từ Trường Trung cấp Hóa chất (năm 1962), Trường Trung học Hóa chất (năm 1967) đến Trường Cao đẳng Hóa chất (năm 1997), mỗi dấu mốc đều ghi nhận bước trưởng thành mới về quy mô, chất lượng đào tạo và vị thế của nhà trường. Ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất thành Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm vóc và sứ mệnh lớn hơn trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Hiện nay, trường đào tạo 20 ngành trình độ đại học và sau đại học thuộc nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngôn ngữ và khoa học cơ bản. Những ngành đào tạo như: Công nghệ kỹ thuật hóa học, hóa học (Hóa phân tích), công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, tự động hóa, cơ khí, ô tô, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, marketing, kế toán hay ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc... cho thấy định hướng mở rộng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và xu thế phát triển của nền kinh tế số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.

Xác định chất lượng là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững, trường đẩy mạnh triển khai công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục. Năm 2018, trường được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; năm 2024 đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2, giai đoạn 2024 - 2029. Không chỉ kiểm định ở cấp cơ sở giáo dục, trên 80% chương trình đào tạo của trường đã được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng. Đặc biệt, ba chương trình đào tạo đạt chuẩn đối sánh chất lượng quốc tế UPM mức 4 sao và 4 sao plus, được công nhận tại nhiều quốc gia và trường đại học quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập giáo dục khu vực và thế giới.

Cùng với đổi mới chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường cũng không ngừng lớn mạnh. Nhiều giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư được đào tạo tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước đã trở thành lực lượng nòng cốt trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Song song với đó, hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện điện tử, ký túc xá và các công trình phục vụ sinh viên được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Những điều kiện ấy tạo nên môi trường học tập, nghiên cứu ngày càng thuận lợi, giúp sinh viên được tiếp cận mô hình đào tạo gắn với thực hành và ứng dụng thực tiễn. Quy mô đào tạo hiện nay của trường đạt trên 5.000 học viên, sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành sau tốt nghiệp trong vòng 12 tháng đạt 100%, cho thấy uy tín và chất lượng đào tạo ngày càng được xã hội và doanh nghiệp ghi nhận.

Đổi mới để hội nhập và phát triển

Giảng viên hướng dẫn sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí thực hành trên mô hình thiết bị, gắn đào tạo lý thuyết với kỹ năng nghề nghiệp và thực tiễn sản xuất.

Một trong những điểm nổi bật làm nên thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Nhà trường đã ký kết hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập, tuyển dụng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Thông qua mạng lưới liên kết này, trường thường xuyên cập nhật nhu cầu thực tế của thị trường lao động để điều chỉnh nội dung đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng cường kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho người học.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hằng năm, đội ngũ giảng viên chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố nhiều bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đặc biệt trong các lĩnh vực hóa chất, vật liệu, cơ khí, điện và môi trường. Phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tích tại các cuộc thi học thuật cấp quốc gia như Olympic Hóa học toàn quốc hay các cuộc thi Công nghệ trí tuệ sinh viên.

Trong xu thế toàn cầu hóa giáo dục, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cũng đặc biệt chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế. Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức giáo dục tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Belarus, Trung Quốc, cùng nhiều quốc gia khác. Các hoạt động hợp tác được triển khai đa dạng từ trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo đến trao đổi sinh viên và thực tập doanh nghiệp ở nước ngoài. Hằng năm, nhiều giảng viên được cử đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; nhiều sinh viên có cơ hội thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng hội nhập cho người học trong bối cảnh cạnh tranh lao động toàn cầu ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, trường còn để lại dấu ấn đậm nét trong các hoạt động vì cộng đồng. Những chương trình hiến máu nhân đạo, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng hay chăm lo cho người có công với cách mạng được duy trì thường xuyên, thể hiện trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn mà nhà trường luôn hướng tới. Chính những hoạt động ấy đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về một cơ sở giáo dục không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn giàu tinh thần sẻ chia, gắn bó với cộng đồng và xã hội.

Với những đóng góp to lớn trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì xác định rõ tầm nhìn trở thành trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, có chất lượng và uy tín ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực. Với nền tảng truyền thống 70 năm vẻ vang cùng tinh thần đổi mới mạnh mẽ, trường tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và tự tin bước tiếp trên hành trình hội nhập, phát triển, góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Vũ Đức Bình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì