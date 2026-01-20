Giữ vững ổn định thị trường tiền tệ

Vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2025, ngành Ngân hàng Phú Thọ tiếp tục tạo nhiều dấu ấn nổi bật, là công cụ quan trọng của Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, giữ vững ổn định thị trường tiền tệ; tích cực đồng hành và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, triển khai có hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Lập Thạch, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hồng Quảng, xã Lập Thạch đã vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ có 63 chi nhánh ngân hàng cấp I; 35 chi nhánh cấp II trực thuộc hệ thống Agribank; 2 chi nhánh Tổ chức tài chính vi mô (TYM), 74 Quỹ tín dụng Nhân dân. Vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn đầu sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Kết thúc năm 2025, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 313.700 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2024; tổng dư nợ nền kinh tế đạt gần 362.000 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2024. Dòng vốn được phân bố khá cân đối, tập trung vào thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tín dụng ngân hàng tăng trưởng phản ánh nền kinh tế có sự phục hồi và hiệu quả trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Giữ vững ổn định thị trường tiền tệ trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, chủ trương, định hướng cho vay của Ngân hàng Nhà nước, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, đảm bảo dòng vốn tín dụng được khơi thông đúng hướng, an toàn và hiệu quả.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 đã ban hành, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai hàng loạt kế hoạch trọng tâm liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy kinh tế tư nhân; tăng cường quản lý, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, vàng...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình cho vay nhà ở xã hội; cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay theo chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bão số 7, 10 và 11... Việc triển khai kịp thời, nhất quán các văn bản đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, giúp các tổ chức tín dụng yên tâm mở rộng tín dụng có chọn lọc.

Chuyển đổi số góp phần tạo nền tảng vững chắc để ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Điểm nổi bật trong điều hành năm 2025 là mặt bằng lãi suất tiếp tục có xu hướng giảm. Thực tế, lãi suất huy động trên địa bàn được điều chỉnh giảm từ 0,2 - 0,7%/năm; ở chiều cho vay, lãi suất giảm từ 0,8 - 1%/năm. Hiện lãi suất cho vay phổ biến trong khoảng từ 6,6 - 9%/năm. Giảm lãi suất cho vay đã góp phần duy trì dòng vốn tín dụng ổn định, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt cũng là điểm sáng đáng chú ý. Đến nay, hơn 83% người dân trên địa bàn từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán; 100% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để năm 2026 thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Năm 2026, dự báo tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động, để giữ vững đà tăng trưởng, tạo động lực cho phát triển kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về giảm lãi suất cho vay; cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ.

Cùng đó, nâng cao chất lượng tín dụng, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh, các dự án trọng điểm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân và các chương trình mục tiêu quốc gia. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa trong hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận vốn vay.

Trần Tỉnh