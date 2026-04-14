Gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng, tăng tốc Dự án đường nối quốc lộ 6 - Đú Sáng - 12B

Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B đang được các cấp, ngành tập trung triển khai với quyết tâm cao. Tuy nhiên, tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn là “nút thắt” lớn nhất, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và sát thực tiễn để tháo gỡ, tạo đà cho dự án bứt tốc.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2022-2027 từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Tuyến đường dài khoảng 17,6km theo thiết kế (18,18km theo phạm vi triển khai), điểm đầu tại Km0+00 giao với quốc lộ 6 (Km72+750) thuộc địa phận phường Hòa Bình; điểm cuối tại Km17+600 giao với đường Trường Sơn A (Km22+350), thuộc địa phận xã Đú Sáng.

Không chỉ là công trình giao thông đơn thuần, tuyến đường được xác định là trục kết nối liên vùng quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa bàn Hòa Bình, Kỳ Sơn, Đú Sáng, kết nối với tuyến đường 12B.

Khi hoàn thành, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy giao thương, du lịch, nâng cao đời sống người dân, nhất là tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Theo chủ đầu tư, đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 47,6% giá trị hợp đồng. Trên công trường, nhiều hạng mục được triển khai đồng bộ: đào, đắp nền đường đạt 14,6/18,18km; thi công lớp móng cấp phối đá dăm đạt khoảng 10,5km; rải thảm bê tông nhựa đạt khoảng 8,4km. Đáng chú ý, 3/5 vị trí cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành, tạo tiền đề quan trọng để nối thông toàn tuyến.

Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chưa đạt như kỳ vọng do phụ thuộc lớn vào công tác GPMB. Đến nay, toàn tuyến mới bàn giao được 11,1/18,18km mặt bằng, tương đương khoảng 61,6%. Nhiều đoạn thi công không thể triển khai liên tục, khiến máy móc, nhân lực phải phân tán, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, vướng mắc GPMB nguyên nhân chính liên quan đến nguồn gốc đất đai, chính sách bồi thường và sự đồng thuận của người dân.

Tại phường Hòa Bình - khu vực đầu tuyến, đây là “điểm nghẽn” lớn nhất của dự án. Từ khi khởi công vào tháng 3/2024 đến nay, địa phương vẫn chưa phê duyệt được phương án bồi thường, hỗ trợ. Việc di dời nghĩa trang Nhân dân tổ 1 Quỳnh Lâm chưa được thực hiện khiến đoạn đầu tuyến chưa thể triển khai. Bên cạnh đó, việc xác định giá đất, loại đất còn chậm; phát sinh 6 thửa đất chồng lấn, tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại phường Kỳ Sơn, dù đã bàn giao khoảng 97% chiều dài tuyến, song vẫn còn 11 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường do vướng tài sản trên đất nông nghiệp và một số thửa đất có nguồn gốc đất sông, suối chưa xác định rõ loại đất.

Ở xã Nật Sơn, công tác GPMB đạt khoảng 90%, với 270 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, tổng kinh phí 23,43 tỷ đồng, trong đó 250 hộ đã nhận tiền. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 20 hộ chưa nhận tiền do chưa thống nhất phương án hoặc vướng hồ sơ; đồng thời còn 55 hộ chưa được phê duyệt phương án, cần sớm hoàn thiện.

Trong khi đó, tại xã Mường Động - đoạn cuối tuyến, công tác GPMB gần như chưa triển khai khi chưa ban hành kế hoạch thu hồi đất, chưa xác định loại đất và giá đất cụ thể.

Những tồn tại này đang tác động trực tiếp đến tiến độ chung của dự án. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, nguy cơ chậm tiến độ là hiện hữu, kéo theo hệ lụy về hiệu quả đầu tư và cơ hội phát triển của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe lãnh đạo xã Nật Sơn báo cáo tiến độ thi công đường Liên kết vùng đoạn qua địa bàn xã.

Trước thực tế đó, chủ đầu tư đã kiến nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực và UBND các phường, xã liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 31/5/2026, tiến tới bàn giao 100% mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Để đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ thủ tục mà còn phải nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn”.

Theo định hướng chỉ đạo, đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; thực hiện phương châm “làm đến đâu dứt điểm đến đó”, không để tồn đọng kéo dài. Việc rà soát hồ sơ đất đai, xác định nguồn gốc, loại đất phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đồng chí đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra thực địa, làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để nắm bắt cụ thể từng khó khăn, vướng mắc; từ đó chỉ đạo rõ từng nội dung, yêu cầu tập trung tháo gỡ ngay các “điểm nghẽn”, nhất là trong xác định giá đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xử lý các trường hợp chồng lấn, tranh chấp.

Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân theo hướng thực chất, kịp thời giải quyết kiến nghị, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp hành, cần kiên quyết xử lý theo quy định, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật.

Ở cấp cơ sở, đại diện chính quyền các xã, phường cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, bám sát địa bàn, chủ động tháo gỡ vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo kế hoạch đề ra.

Dự án đường nối từ quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B đã rải thảm bê tông nhựa đạt khoảng 8,4km.

Có thể thấy, để “gỡ nút thắt” GPMB, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó yếu tố then chốt là sự minh bạch trong chính sách, sự quyết liệt trong chỉ đạo và sự đồng thuận của người dân.

Khi những vướng mắc về mặt bằng được tháo gỡ, dự án sẽ có điều kiện tăng tốc thi công, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác.

Tuyến đường mới không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại mà còn giúp người dân tiếp cận tốt hơn với dịch vụ y tế, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các khu vực còn nhiều khó khăn.

Hồng Duyên