Google nâng cấp AI Mode hỗ trợ học sinh học tập thông minh hơn

Google ngày 30/7 đã công bố loạt tính năng mới cho công cụ Chế độ AI (AI Mode), nhằm giúp học sinh ôn luyện hiệu quả và hiểu sâu hơn các vấn đề học thuật. Cập nhật lần này tập trung vào khả năng tạo tài liệu học tập thông minh, tương tác hình ảnh, cũng như tích hợp các tính năng AI trực tiếp vào trình duyệt.

Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Với AI Mode, người dùng có thể kéo thả thông tin vào thanh bên (sidebar) để hệ thống tạo ra các bộ hướng dẫn học tập (study guide). Từ đó, họ có thể tiếp tục đặt câu hỏi để làm rõ nội dung hoặc mở rộng kiến thức.

Một điểm nổi bật là người dùng nay có thể tải hình ảnh lên AI Mode trên máy tính để bàn và đặt câu hỏi về nội dung trong ảnh – chẳng hạn như bài tập Toán về nhà hoặc hình ảnh một loại cây muốn tìm hiểu. Đây là bước mở rộng sau khi tính năng tải ảnh vào AI Mode lần đầu ra mắt ở phiên bản thử nghiệm hồi tháng 4 vừa qua.

Ngoài ra, Google cũng đang thử nghiệm tính năng mới cho phép chia sẻ camera thời gian thực trong AI Mode, dựa trên nền tảng Tìm kiếm trực tiếp (Search Live). Với tính năng này, người dùng chỉ cần hướng camera điện thoại vào câu hỏi, sau đó đặt câu hỏi bằng giọng nói thay vì nhập văn bản. Hiện tại, tính năng này chỉ khả dụng tại Mỹ với những người đã tham gia chương trình thử nghiệm AI Mode Labs.

Google cũng đang nỗ lực tích hợp Lens vào trình duyệt Chrome, với tùy chọn “Hỏi Google về trang này” (Ask Google about this page) xuất hiện khi người dùng nhấp vào thanh địa chỉ. Khi chọn tuỳ chọn này, công cụ sẽ cho phép chọn nội dung cần tìm trên trang web, sau đó tạo bản Tóm tắt AI (AI Overview) ngay trong thanh bên trình duyệt. Người dùng có thể tiếp tục truy vấn sâu hơn bằng nút Chế độ AI và tùy chọn “Tìm hiểu sâu hơn” (Dive deeper).

Từ tháng 5 vừa qua, Google đã tích hợp Chế độ AI vào công cụ Tìm kiếm tại Mỹ, cho phép người dùng tra cứu thông tin trên web, nhận bản tóm tắt, đặt câu hỏi tiếp theo và trò chuyện qua lại với công cụ.

Với những nâng cấp này, Google kỳ vọng Chế độ AI sẽ trở thành công cụ học tập toàn diện, đặc biệt hữu ích với học sinh, sinh viên cần trợ giúp khi làm bài tập hoặc chuẩn bị cho kỳ thi.

Nguồn baotintuc.vn