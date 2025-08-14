Gửi Hàng Đi Hàn Quốc Uy Tín, Nhanh Chóng, Tiết Kiệm

Nhu cầu gửi hàng đi Hàn Quốc ngày càng tăng, đặc biệt khi quan hệ thương mại, du học và lao động giữa Việt Nam – Hàn Quốc ngày một phát triển. Tuy nhiên, để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển nhanh, an toàn và tiết kiệm chi phí, bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển uy tín, hiểu rõ quy định xuất nhập khẩu và có dịch vụ hỗ trợ toàn diện.

Nhanh Express sẽ giúp bạn nắm rõ mọi thông tin cần thiết trước khi gửi hàng sang xứ sở kim chi.

Tại sao nhu cầu gửi hàng đi Hàn Quốc ngày càng tăng?

Du học sinh và lao động Việt Nam tại Hàn Quốc: nhu cầu gửi thực phẩm, đồ dùng cá nhân, quà tặng cho người thân.

Doanh nghiệp thương mại điện tử: xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm khô sang Hàn Quốc.

Giao lưu văn hóa & quà tặng: ngày càng nhiều gia đình gửi quà tết, quà cưới, đặc sản sang Hàn.

Các mặt hàng phổ biến được gửi sang Hàn Quốc

Tùy theo mục đích, hàng hóa có thể thuộc nhiều nhóm khác nhau, nhưng phổ biến nhất là:

Thực phẩm khô: cà phê, bánh kẹo, mứt, hạt điều, tôm khô...

Quần áo – phụ kiện thời trang: hàng thiết kế, hàng thương hiệu Việt.

Mỹ phẩm: kem dưỡng, mặt nạ, son môi, dầu gội thảo dược.

Đồ thủ công mỹ nghệ: gốm sứ, mây tre đan, tranh thêu.

Hàng tiêu dùng: đồ điện gia dụng, sách, đồ chơi trẻ em.

Lưu ý: Một số mặt hàng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định nhập khẩu của Hàn Quốc, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, hàng có pin, chất lỏng hoặc chất dễ cháy.

Các hình thức gửi hàng đi Hàn Quốc hiện nay

Gửi hàng bằng đường hàng không Ưu điểm: Thời gian nhanh (2-5 ngày), phù hợp hàng nhỏ gọn, có giá trị cao.

Nhược điểm: Cước phí cao hơn đường biển. Gửi hàng bằng đường biển Ưu điểm: Chi phí rẻ, phù hợp hàng số lượng lớn.

Nhược điểm: Thời gian lâu hơn (10-25 ngày). Dịch vụ gửi hàng door-to-door Thuận tiện, không cần ra bưu cục.

Phù hợp cả cá nhân và doanh nghiệp.

Quy trình gửi hàng đi Hàn Quốc tại Nhanh Express

Nhanh Express cung cấp dịch vụ gửi hàng đi Hàn Quốc nhanh – an toàn – tiết kiệm với quy trình đơn giản:

Tiếp nhận thông tin hàng hóa (loại hàng, trọng lượng, kích thước, điểm nhận). Tư vấn phương thức vận chuyển & báo giá tối ưu. Đóng gói đạt chuẩn quốc tế. Làm thủ tục hải quan nhanh chóng. Vận chuyển và theo dõi đơn hàng qua hệ thống tracking. Giao tận nơi tại Hàn Quốc.

Bảng giá gửi hàng đi Hàn Quốc mới nhất

Cước phí vận chuyển phụ thuộc vào:

Trọng lượng & kích thước hàng.

Loại hàng hóa.

Phương thức vận chuyển (hàng không, đường biển).

Mẹo tiết kiệm: Gộp đơn hàng, đóng gói gọn nhẹ và lựa chọn thời điểm khuyến mãi của Nhanh Express để giảm chi phí.

Lợi ích khi gửi hàng đi Hàn Quốc qua Nhanh Express

Chọn Nhanh Express đồng nghĩa với việc bạn nhận được một giải pháp vận chuyển trọn gói, tối ưu về thời gian, chi phí và sự an tâm:

Giá cước cạnh tranh và minh bạch Nhanh Express luôn báo giá rõ ràng ngay từ đầu, không phát sinh chi phí ẩn. Bảng giá được tính dựa trên trọng lượng và loại hàng, giúp khách hàng dễ dàng dự trù ngân sách.

Thời gian vận chuyển nhanh, đúng cam kết Hàng hóa gửi đi Hàn Quốc qua đường hàng không chỉ từ 3–5 ngày là tới nơi. Với các gói hỏa tốc, thời gian có thể rút ngắn hơn, phù hợp cho hàng cần gấp.

Theo dõi đơn hàng 24/7 qua hệ thống Khách hàng được cung cấp mã vận đơn để kiểm tra hành trình hàng hóa mọi lúc, mọi nơi, giúp chủ động sắp xếp thời gian nhận hàng.

Hỗ trợ khai báo hải quan miễn phí Đội ngũ nhân viên am hiểu quy định xuất nhập khẩu của Hàn Quốc giúp xử lý thủ tục nhanh gọn, hạn chế tối đa tình trạng hàng bị giữ hoặc trả lại.

Đóng gói chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn hàng hóa Hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế, với vật liệu chống sốc, chống ẩm, thậm chí hút chân không cho thực phẩm, đảm bảo nguyên vẹn khi tới tay người nhận.

Kinh nghiệm gửi hàng sang Hàn Quốc an toàn

Chọn đơn vị vận chuyển uy tín để tránh thất lạc.

Đóng gói chắc chắn với vật liệu chống sốc.

Khai báo trung thực để tránh bị giữ hàng tại hải quan.

Bảo hiểm hàng hóa nếu giá trị cao.

Kết luận

Việc gửi hàng sang Hàn Quốc sẽ trở nên đơn giản, tiết kiệm và an toàn hơn nếu bạn lựa chọn dịch vụ uy tín như Nhanh Express. Từ cá nhân đến doanh nghiệp, chúng tôi đều mang đến giải pháp vận chuyển phù hợp, đảm bảo thời gian, chi phí và chất lượng.