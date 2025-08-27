Hai chị em gái ruột sánh vai trong đội hình diễu binh, diễu hành

Trên Quảng trường lịch sử Ba Đình, giữa hàng vạn ánh mắt dõi theo, có một hình ảnh khiến nhiều người xúc động là hình ảnh hai chị em gái ruột, cùng khoác trên mình màu áo lính, sải bước đều trong đội hình diễu binh, diễu hành trang nghiêm.

Trung úy, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hà - điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong đội hình của khối lực lượng gìn giữ hòa bình và em gái Thiếu úy, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Bích Ngọc, Bộ môn Sinh học-Di truyền học, Học viện Quân y trong đội hình khối quân nhạc (A80).

Đó là Trung úy, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hà - điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong đội hình của khối lực lượng gìn giữ hòa bình và em gái Thiếu úy, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Bích Ngọc, Bộ môn Sinh học-Di truyền học, Học viện Quân y trong đội hình khối quân nhạc (A80).

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại Phú Thọ, hai chị em Trần Thị Thu Hà (sinh năm 1997) và Trần Thị Bích Ngọc (sinh năm 2001) được nuôi dưỡng bằng những giá trị truyền thống: yêu thương, gắn bó, và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Nếu Thu Hà chọn con đường điều dưỡng để trực tiếp góp sức trong những ca trực cấp cứu khẩn cấp, nơi sự sống của người bệnh được tính bằng từng phút giây thì Bích Ngọc lại nuôi dưỡng ước mơ gắn bó với khoa học, nghiên cứu di truyền học để tìm lời giải cho những căn bệnh di truyền và phục vụ công tác giảng dạy thế hệ thầy thuốc quân y tương lai.

Trung úy, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hà - điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong đội hình của khối lực lượng gìn giữ hòa bình.

Hai con đường tưởng chừng khác biệt, nhưng đều chung một điểm đến: phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước dưới màu xanh áo lính và mái nhà Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong suốt 4 tháng qua, với cái nắng hè oi ả hai chị em miệt mài tập luyện cùng đồng đội. Những bước chân đều, động tác đẹp cùng tiếng hô vang “một hai-một hai” tô điểm cho không gian thao trường thêm phần rộn ràng, trang nghiêm cùng ánh mắt kiêu hãnh, những giờ rèn luyện đầy mồ hôi... tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: tôn vinh hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong dịp Quốc khánh trọng đại của dân tộc.

Được lựa chọn tham gia đội hình diễu binh-diễu hành, với hai chị em, đó là vinh dự cá nhân, niềm tự hào của gia đình, của đơn vị và cũng là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình tuổi trẻ.

“Khoảnh khắc cùng em gái sải bước dưới lá cờ đỏ sao vàng, giữa không khí thiêng liêng của ngày Tổ quốc độc lập là giây phút mà chúng tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời”, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hà xúc động chia sẻ.

Thiếu úy, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Bích Ngọc, Bộ môn Sinh học - Di truyền học, Học viện Quân y trong đội hình khối quân nhạc (A80).

Còn với Bích Ngọc: "Khoảnh khắc ấy chúng em nghĩ ngay tới Bác Hồ, tới khoảnh khắc Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 và những thế hệ cha ông đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong lòng em dâng lên niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm phải sống và cống hiến xứng đáng".

Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Cường – Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đánh giá: “Năm 2018, điều dưỡng Trần Thị Thu Hà về nhận nhiệm vụ tại khoa Cấp cứu. Hà là một điều dưỡng viên giàu tinh thần trách nhiệm, luôn tận tụy với người bệnh. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn tại Khoa Cấp cứu nơi mà cường độ công việc luôn rất cao Hà còn thể hiện ý chí, nghị lực trong huấn luyện diễu binh. Hình ảnh của Hà là niềm tự hào của gia đình mà còn là tấm gương sáng để đồng nghiệp, đặc biệt là các bác sĩ, điều dưỡng trẻ học tập".

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm, động viên Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hà trong thời gian tập luyện.

Hai chị em Trần Thị Thu Hà và Trần Thị Bích Ngọc chính là đại diện cho thế hệ trẻ trong Quân đội hôm nay, với tri thức, bản lĩnh, giàu khát vọng và sẵn sàng cống hiến. Một người ở tuyến đầu chăm sóc, cứu chữa bộ đội và nhân dân; một người miệt mài trong phòng thí nghiệm, giảng đường. Dù ở đâu họ cũng cùng chung một lý tưởng cùng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn nhandan.vn