Hải quân Nga - Trung diễn tập chung trên biển

Nga và Trung Quốc diễn tập hải quân chung gần thành phố cảng Vladivostok, trong đó có các khoa mục như chống ngầm, phòng không và tác chiến trên biển.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay cho biết nước này và Nga đã bắt đầu giai đoạn trên biển toàn diện của cuộc diễn tập hải quân chung “Joint Sea-2025”, diễn ra ở vùng biển gần thành phố cảng Vladivostok của Nga.

Giai đoạn này sẽ kéo dài ba ngày, trong đó hai bên thực hành các khoa mục cứu hộ tàu ngầm, phối hợp chống ngầm, phòng không và chống tên lửa, tác chiến trên biển.

Bốn tàu chiến Trung Quốc, trong đó có hai khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Thiệu Hưng và Urumqi, đang tham gia diễn tập cùng với các tàu Nga. Sau khi hoạt động này kết thúc, hai nước sẽ tiến hành tuần tra chung tại “các vùng biển liên quan ở Thái Bình Dương”, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Hải quân Nga - Trung diễn tập chung trên biển

Khu trục hạm Urumqi Trung Quốc tại Vịnh Oman hồi năm 2024. Ảnh: AFP

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 30/7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cho biết cuộc diễn tập nằm trong kế hoạch hợp tác hàng năm giữa quân đội hai nước, không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình quốc tế hoặc khu vực hiện nay.

Nga - Trung đã cùng tiến hành 10 cuộc diễn tập “Joint Sea” kể từ năm 2012. Sự kiện năm ngoái diễn ra dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc.

Chuỗi hoạt động này đã trở thành một kênh hợp tác quan trọng giữa hải quân hai nước, giúp nâng cao khả năng phối hợp tác chiến trên biển một cách toàn diện, theo CCTV.

Vương Vân Phi, chuyên gia quân sự Trung Quốc, nhận định do có khoa mục cứu hộ tàu ngầm và tác chiến chống ngầm, cuộc diễn tập năm nay nhiều khả năng sẽ có sự tham gia của tàu ngầm nhưng không được hai bên công khai. Theo ông, điều này phản ánh mối quan hệ ngày càng gắn bó và tin tưởng lẫn nhau giữa quân đội Nga và Trung Quốc.

Trung Quốc và Nga tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2/2022, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Bắc Kinh. Từ khi chiến sự Ukraine bùng phát, Bắc Kinh thường xuyên kêu gọi chấm dứt giao tranh, thúc đẩy các biện pháp hòa bình, đồng thời cáo buộc phương Tây kéo dài xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev.

Nguồn vnexpress.net


