Hân hoan hướng về ngày hội lớn

Trong 2 ngày 29 và 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tỉnh Phú Thọ mới sau khi 3 tỉnh cũ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình về chung một nhà. Ba tỉnh - ba đặc điểm riêng - đang từng bước hội tụ trong một chỉnh thể thống nhất, hòa quyện về địa lý, lịch sử, văn hóa, dân cư và cơ cấu kinh tế đã sẵn sàng cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đang sôi nổi thi đua lao động sản xuất, trang hoàng đường làng ngõ xóm, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về ngày hội lớn.
Đồng bào dân tộc Mường chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc tham gia chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I tại cơ sở
Pa nô, áp phích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại xã Cao Sơn
Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công
Con đường dẫn vào trụ sở hành chính công được trang hoàng cờ hoa rực rỡ
Tuyến đường cờ tại xã vùng cao Đà Bắc
Người Dao Quần Chẹt tại phường Thống Nhất dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm
Cờ đỏ sao vàng - biểu tương linh thiêng, cao quý của người Việt Nam không thể thiếu trong các ngày lễ lớn
Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới tại xã Thung Nai
Người dân nắm bắt thông tin qua kênh truyền thông đại chúng
Không khí sôi nổi thi đua lao động sản xuất trước ngày hội lớn lan tỏa rộng khắp tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh
Không khí khẩn trương trên công trường Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu)
Cờ hoa rực rỡ tại tuyến đường trung tâm phường Hòa Bình
