Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động

Trong thời điểm thị trường lao động tiếp tục có nhiều biến động, vì vậy, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ ổn định thị trường lao động. Qua đó nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ lao động, nhất là lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

Hàng tháng Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tổ chức các phiên giao dịch, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

Thời gian qua, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, việc tổ chức đa dạng các bước kết nối thông tin thị trường lao động, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm với số lượng và hình thức tổ chức phong phú... đã tạo cơ hội cho người lao động tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động trên cơ sở nhu cầu của các bên. Để tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ lao động, nhất là lao động thất nghiệp đến nay Trung tâm đã cập nhật 100 vị trí tuyển dụng trên website chính thức “vieclamphutho.gov.vn” để giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng, đặc biệt là những người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó, trung tâm cũng đã đa dạng hình thức tư vấn như qua các phiên giao dịch việc làm; tư vấn qua các hội nghị tư vấn về việc làm, học nghề tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tư vấn trực tiếp số lao động đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp,... Đến hết tháng 8/2025 đã tư vấn cho 42.430/46.000 lượt người, đạt 92,2% kế hoạch năm. Đồng thời, liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển lao động để giới thiệu việc làm cho 530 lao động. Lũy kế hết tháng 8 đã giới thiệu 7.489/8.900 lao động, trong đó có việc làm 35 lao động.

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hiệu quả phục vụ, Trung tâm tiếp tục triển khai mô hình “Một điểm đến, một điểm dừng” giúp người lao động tiếp cận hiện đại và thuận tiện khi đến làm việc. Với mô hình này, người lao động chỉ cần đến một nơi duy nhất đó là Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ được giải quyết toàn bộ các nhu cầu liên quan đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp,tư vấn việc làm, hướng nghiệp, giới thiệu học nghề, đào tạo nghề mới, tiếp cận các chính sách khác về bảo hiểm, lao động, đào tạo...

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cho biết: Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho 7.489 người, đạt 84,1% kế hoạch năm và 88 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt, một trong những trụ cột quan trọng của chính sách hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động là công tác tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi người lao động được hỗ trợ học nghề.

Có được kết quả trên, thời gian qua, Trung tâm đã tổ chức 15 phiên giao dịch việc làm, đạt 62,5% kế hoạch, tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động. Bên cạnh đó, trung tâm cũng tổ chức 4 hội nghị tư vấn việc làm hỗ trợ người lao động cập nhật xu hướng tuyển dụng và kỹ năng tìm kiếm việc làm. Đáng chú ý, công tác giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đã được Trung tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định với tổng chi từ đầu năm đến nay lên hơn 130,6 tỷ đồng; cùng với đó nhiều lao động được hỗ trợ học nghề...

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm đặt mục tiêu tổ chức thêm 9 phiên giao dịch việc làm và cung cấp 5.000 lượt thông tin thị trường lao động đến người dân. Đồng thời tiếp tục tăng cường tư vấn tập thể, mở rộng đào tạo kỹ năng, hướng nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm quay lại thị trường. Đồng thời, Trung tâm cũng triển khai các biện pháp linh hoạt như giao dịch điện tử, tiếp nhận hồ sơ qua nhiều hình thức để người lao động thuận tiện hơn.

Hy vọng rằng, thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Đinh Tú