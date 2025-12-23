Sắc cam Cao Phong - Kết nối giá trị nông nghiệp và văn hóa

Những ngày cuối năm, khi cái lạnh se sắt bắt đầu len lỏi trên các triền đồi, vùng đất gió, Cao Phong lại bước vào mùa rực rỡ nhất trong năm - mùa của sắc cam vàng phủ kín khắp các sườn đồi, con đường và cả không gian lễ hội lan tỏa trong từng nhịp sống. Với tôi, mùa cam năm nay mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Tính từ lần đầu tiên đặt chân đến Lễ hội Cam Cao Phong vào năm 2015, đến nay đã tròn 8 lần lễ hội được tổ chức - 8 mùa cam, 8 dấu mốc cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của một lễ hội nông nghiệp gắn với khát vọng phát triển của địa phương.

Du khách lựa chọn sản phẩm cam Cao Phong tại các gian trung bày trong lễ hội.

Lần đầu đến Cao Phong dự lễ hội cam, ký ức vẫn còn nguyên cảm giác ngỡ ngàng. Khi ấy, lễ hội còn giản dị, mộc mạc, chủ yếu là những gian hàng trưng bày cam, vài hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu sản phẩm.

Thế nhưng, qua từng năm, Lễ hội Cam Cao Phong không ngừng “lớn lên”, không chỉ về quy mô mà còn ở chiều sâu nội dung. Đến năm 2025, lễ hội đã thực sự trở thành không gian kết nối giữa sản xuất với thị trường, giữa phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.

Trong những ngày diễn ra Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025, không khí rộn ràng bao trùm: Từ các tuyến đường dẫn vào trung tâm, sắc cam hiện diện trên pano, áp phích, trong những gian hàng bày biện gọn gàng và cả trong nụ cười của người dân, du khách. Tính cả tuần lễ Hội chợ quảng bá sản phẩm, ước tính có khoảng 20.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Dòng người đổ về Cao Phong không chỉ để mua cam, mà còn để cảm nhận nhịp sống sôi động, giàu bản sắc của một vùng đất đang tìm hướng đi mới từ chính thế mạnh nông nghiệp truyền thống.

Cùng ghi lại khoảnh khắc trong không gian văn hoá đất Mường.

Đi giữa không gian lễ hội, dễ nhận ra rằng cam Cao Phong hôm nay không còn là câu chuyện riêng của người trồng cam. Những vườn cam đang vào vụ thu hoạch rộ trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn. Hiện nay, diện tích cam trong giai đoạn kinh doanh đạt 186,61 ha, với năng suất bình quân dự kiến khoảng 17,5 tấn/ha. Những con số ấy, khi đặt trong không gian thực tế của mùa lễ hội, trở nên sống động hơn bao giờ hết. Từng quả cam căng mọng, vàng óng dưới nắng đông là kết tinh của mồ hôi, công sức và niềm tin của người nông dân, đồng thời là minh chứng cho quá trình sản xuất bền bỉ, tuân thủ quy trình kỹ thuật để bảo đảm chất lượng.

Cam Cao Phong ngày nay không chỉ hiện diện ở các chợ, siêu thị trong nước mà đã từng bước vươn ra thị trường quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh – thị trường nổi tiếng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm.

Với người trồng cam, đó không chỉ là đầu ra mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực nâng cao giá trị sản phẩm. Với lễ hội, đó là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng thương hiệu, khẳng định cam Cao Phong đủ sức cạnh tranh trên thị trường rộng lớn hơn.

Trải nghiệm trò chơi dân gian ném còn.

Một điểm nhấn giàu cảm xúc của Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025 là không gian văn hóa được đầu tư công phu, bài bản. Sáng ngày khai mạc, diễn xướng Chiêng Mường với sự tham gia của khoảng 300 tay chiêng đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt. Âm thanh chiêng ngân vang giữa không gian ngập tràn sắc cam, vừa trầm hùng, vừa tha thiết, đưa du khách đến gần hơn với đời sống tinh thần của đồng bào Mường. Đó không chỉ là màn trình diễn, mà là sự khẳng định bản sắc – nơi văn hóa truyền thống không bị lùi lại phía sau phát triển kinh tế, mà trở thành nền tảng cho phát triển bền vững.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của mùa lễ hội năm nay. Trong đó, Chương trình chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 – Sắc cam chinh phục đỉnh cao Bản Mừng” đã thực sự tạo dấu ấn. Lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện thu hút trên 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trở thành hoạt động thể thao – du lịch tiêu biểu trong chuỗi sự kiện Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025.

Chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 – Sắc cam chinh phục đỉnh cao Bản Mừng”

Giải chạy không chỉ mang tính thi đấu, mà còn là hành trình trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và vùng cam đặc trưng của Cao Phong. Một vận động viên tham gia giải chia sẻ rằng, chạy giữa những đồi cam chín rộ, hít hà hương cam trong tiết trời se lạnh là trải nghiệm rất khác so với các giải chạy khác. Mỗi bước chạy không chỉ là chinh phục đường trail, mà còn là hành trình cảm nhận một vùng đất đang rất nỗ lực làm mới mình từ nông nghiệp và du lịch.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động sự kiện, trải nghiệm thực tế tại vườn cam cũng để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Trần Văn Hoài, sinh viên đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng lần đầu tiên được tự tay hái cam và thưởng thức cam ngay tại vườn đã mang lại cảm giác rất khác. “Cam tươi, ngọt, mọng nước, nhưng điều em ấn tượng hơn là cách người dân giới thiệu về quy trình trồng, chăm sóc cam. Qua đó, em hiểu thêm giá trị của sản phẩm và trân trọng hơn công sức của người nông dân”, Hoài bày tỏ.

Ấn tượng với mà trình tấu chiêng Mường của 300 nghệ nhân chiêng.

Đồng chí Bùi Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Phong chia sẻ: Nhìn từ tổng thể, Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa sản xuất với thị trường, giữa nông nghiệp với văn hóa và du lịch. Lễ hội giúp quảng bá sản phẩm, tạo thêm đầu ra, nâng cao giá trị quả cam, đồng thời tạo động lực tinh thần để người trồng cam yên tâm gắn bó với cây trồng chủ lực.

Dẫu vậy, phía sau không khí rộn ràng của lễ hội, người trồng cam Cao Phong vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thị trường tiêu thụ phụ thuộc vào mùa vụ, giá cả biến động theo thời điểm thu hoạch; chi phí đầu vào ngày càng tăng; việc mở rộng thị trường xuất khẩu còn gặp trở ngại do yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc. Công tác bảo quản, chế biến sâu sau thu hoạch còn hạn chế, khiến giá trị gia tăng của sản phẩm chưa được khai thác tối đa.

Du khách check - in tại lễ hội.

Chính vì thế, để lễ hội không chỉ là điểm nhấn ngắn hạn, mà trở thành động lực phát triển lâu dài, Cao Phong cần tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị cây cam, gắn sản xuất với thị trường, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Trong bức tranh ấy, Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025 chính là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn và đầy triển vọng.

Rời Cao Phong sau những ngày lễ hội, điều đọng lại không chỉ là vị ngọt của cam, mà còn là cảm nhận về sự trưởng thành của một lễ hội, một vùng đất. Từ lần đầu tiên năm 2015 đến mùa lễ hội thứ 8 năm 2025, Cao Phong đã bước sang một tâm thế mới! - Lễ hội Cam Cao Phong vì thế không chỉ là ngày hội của cam, mà còn là câu chuyện về hành trình kết nối sản xuất với thị trường, phát triển kinh tế đi cùng gìn giữ bản sắc văn hóa của một vùng đất đang từng ngày vươn lên.

Hồng Duyên