Thời tiết ngày 23/12: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng, biển động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/12, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gây mưa rải rác tại nhiều khu vực trên đất liền, trong khi trên biển gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động hàng hải.

Theo dự báo, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi. Vào sáng sớm, nhiều địa phương xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông, nhất là tại các tuyến đường đèo, khu vực ven sông, hồ. Riêng khu Đông Bắc, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc của khu vực này, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi nhiệt độ giảm thấp. Mưa rải rác có thể gây trơn trượt trên các tuyến giao thông miền núi và trung du.

Khu vực Bắc Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, làm giảm tầm nhìn.

Các khu vực khác trên cả nước nhìn chung ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ, từ chiều tối ngày 24/12, mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, người dân cần đề phòng dông lốc, gió giật mạnh trong các cơn mưa.

Trên biển, hiện nay khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Dự báo trong ngày và đêm 23/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 đến 6,0m. Đến ban đêm, gió có xu hướng giảm dần.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0m. Ngoài ra, trong ngày và đêm 23/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khoảng gần sáng ngày 25/12, Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc có khả năng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0m; riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên các khu vực biển nêu trên được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn trước nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi và khu Đông Bắc sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Nguồn baotintuc.vn