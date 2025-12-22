Thời tiết ngày 22/12: Mưa lớn tại Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc mạnh gây biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 22/12, khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to trên diện rộng. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, tiềm ẩn rủi ro sạt lở đất tại các sườn đồi, khu vực miền núi.

Trên biển, trong ngày 22/12, khu vực Bắc Biển Đông đang chịu tác động của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh. Quan trắc cho thấy gió Đông Bắc phổ biến cấp 6–7; tại trạm Lý Sơn và trạm Huyền Trân, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Tình trạng biển động đến động mạnh xuất hiện trên nhiều vùng biển, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Dự báo ngày và đêm 22/12, tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao từ 4,0–6,0 m. Phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 3,0–5,0 m; đến đêm, gió có xu hướng giảm dần.

Biển động mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Ảnh: TTXVN

Cùng thời gian trên, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 2,0–4,0m. Ngoài ra, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Cảnh báo ngày và đêm 23/12, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao từ 3,0–5,0 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 2,0–4,0 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tìm nơi tránh trú an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

