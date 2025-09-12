Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc tại xã Thanh Sơn

Chiều 12/9, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn công tác số 4 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Thanh Sơn về tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc - tôn giáo.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Thứ trưởng Nông Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, UBND xã Thanh Sơn đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công tác dân tộc, tôn giáo theo hướng rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động cơ sở nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất. Công tác phân cấp, ủy quyền được triển khai hợp lý, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Xã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi, tổng hợp báo cáo, trao đổi dữ liệu với cơ quan cấp trên, nâng cao hiệu quả quản lý.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Sơn Đặng Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc.

UBND xã thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an, phòng văn hóa – xã hội, các trưởng khu dân cư bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của nhân dân, đồng bào dân tộc và tín đồ tôn giáo. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, xã tổ chức giao ban, họp chi bộ để phân tích, đánh giá tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng. Công tác kiểm tra, giám sát chính sách dân tộc, tôn giáo được duy trì, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý.

Xã cũng triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp được tạo điều kiện diễn ra đúng quy định; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn khó khăn: Công chức phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo chủ yếu kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn sâu; địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều hộ dân tộc thiểu số còn khó khăn nên việc tuyên truyền, nắm bắt tình hình đôi lúc chưa kịp thời.

Thứ trưởng Nông Thị Hà gặp mặt, trao quà cho người có uy tín xã Thanh Sơn

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nông Thị Hà ghi nhận nỗ lực của xã Thanh Sơn trong triển khai công tác dân tộc, tôn giáo, đồng thời đánh giá cao những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy, chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; kịp thời động viên, gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo Thứ trưởng, Phú Thọ là Đất Tổ linh thiêng, hoạt động tín ngưỡng phong phú, đa dạng nên cần quan tâm quản lý chặt chẽ, không để phát sinh phức tạp; đảm bảo hoạt động tôn giáo diễn ra đúng pháp luật. Các cán bộ dân tộc, tôn giáo phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng; lãnh đạo tỉnh, xã cần bố trí cán bộ có năng lực, trong đó quan tâm sắp xếp cán bộ là người dân tộc thiểu số ở vị trí phù hợp để tạo niềm tin cho đồng bào.

Thứ trưởng cho biết, Bộ đã giao Học viện Dân tộc xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở. Bộ sẽ tiếp thu các kiến nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn trong triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Hiện Bộ cũng đang hoàn thiện các kế hoạch, chính sách dân tộc, miền núi trình Chính phủ, Quốc hội, tập trung hướng trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số. Trung ương sẽ ban hành định hướng, còn địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực phù hợp thực tiễn.

Thứ trưởng Nông Thị Hà bày tỏ tin tưởng công tác dân tộc, tôn giáo tại Phú Thọ sẽ tiếp tục ổn định, có bước tiến mới, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh, đúng kỳ vọng Trung ương sau khi sáp nhập hình thành tỉnh Phú Thọ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Bộ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt tại các xã Cao Sơn, Thanh Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao quà cho người có uy tín xã Thanh Sơn.

Đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo và xã Thanh Sơn trao quà cho hộ nghèo của xã.

Trước đó, đoàn công tác đã gặp mặt, trao quà cho người có uy tín, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thanh Sơn. Thứ trưởng Nông Thị Hà gửi lời cảm ơn đội ngũ người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời động viên các hộ nghèo vượt khó, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trao quà cho 37 người có uy tín và 25 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số xã Thanh Sơn.

Hồng Duyên