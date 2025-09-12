Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 13-9-2025

Gần 8,6 triệu lượt khách tham quan Triển lãm “80 năm hành trình...

2025-09-14 11:03:00 Chỉ sau hơn hai tuần mở cửa, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã ghi nhận con số kỷ lục khách tham quan. Theo Ban tổ chức, đến ngày...

Thời tiết ngày 14/9: Bắc Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

2025-09-14 06:23:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/9, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Hân hoan hướng về ngày hội lớn

2025-09-13 15:37:00 baophutho.vn Trong 2 ngày 29 và 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ đại hội đầu...

Phú Thọ có 3 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

2025-09-13 13:26:00 baophutho.vn Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa công bố quyết định về việc trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025, “Nhà...

Mường Bi phát huy giá trị văn hóa tạo động lực phát triển KT - XH

2025-09-13 10:14:00 baophutho.vn Xã Mường Bi được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã Phong Phú, Mỹ Hoà và Phú Cường. Nơi đây hiện đang lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống...

Thời tiết ngày 13/9: Bắc Bộ cục bộ có mưa to, có nơi lượng mưa trên 100mm

2025-09-13 06:38:00 Dự báo ngày và đêm 13/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác 10-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.