Phú Thọ có 3 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa công bố quyết định về việc trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025, “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ VI, năm 2025.

Năm 2025 là năm kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội đồng bình chọn đã họp chung khảo tìm ra 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Với 95 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc sẽ được vinh danh vào dịp chào mừng 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025) sắp tới.

Nông Dân Việt Nam xuất sắc - anh Nguyễn Tùng Dương ( xã Tam Dương Bắc)

Theo báo cáo của Ban Tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025, sau hơn 3 tháng tiếp nhận, tới ngày 18/7/2025, Ban Tổ chức đã nhận được 153 hồ sơ đề cử, trong đó có 149 hồ sơ hợp lệ. Trong số đó có 100 hồ sơ “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và 49 hồ sơ “Nhà khoa học của nhà nông” được gửi về từ Hội Nông dân 63 tỉnh/thành phố(đơn vị hành chính cũ) và các bộ, ngành đề cử. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có 3 nông dân đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 và có 1 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025.

Nông Dân Việt Nam xuất sắc - ông Nguyễn Văn Toàn (xã Hy Cương)

Đây đều là những tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, làm chủ khoa học công nghệ và sẵn sàng nỗ lực đáp ứng nhu cầu của thị trường; là những đầu tàu truyền động lực cổ vũ, khuyến khích nông dân cả nước hăng hái tham gia lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Nông Dân Việt Nam xuất sắc - ông Chu Văn Sâm (xã An Nghĩa)

Đáng chú ý, do sắp xếp sáp nhập tỉnh nên Phú Thọ có 3 nông dân được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” gồm: ông Chu Văn Sâm (sinh năm 1948) ở Thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa; ông Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1964) ở khu 7, xã Hy Cương và anh Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 2000) ở xã Tam Dương Bắc và 1 “Nhà khoa học của Nhà Nông” là anh Vũ Xuân Dương (sinh năm 1984) ở phố Tân Thành, phường Việt Trì. Đặc biệt, anh Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 2000) với mô hình trồng Trà hoa vàng là đại diện nhỏ tuổi nhất trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Nhà khoa học của nhà nông - anh Vũ Xuân Dương (phường Việt Trì)

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho các “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Nhà khoa học của Nhà nông” là một trong chuỗi các sự kiện tại Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” được tổ chức hàng năm nhằm động viên, khích lệ, lan toả những tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; dám nghĩ dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

Linh Nguyễn