Thời tiết ngày 13/9: Bắc Bộ cục bộ có mưa to, có nơi lượng mưa trên 100mm

Dự báo ngày và đêm 13/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác 10-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 13/9, nhiều khu vực có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ xuất hiện ở một số nơi. Trên biển khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy, sóng cao.

Nhiều khu vực mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 13/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác 10-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều và đêm 13/9, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm gián đoạn lưu thông phương tiện, phá hủy công trình dân sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống kinh tế-xã hội.

Các cơ quan chức năng địa phương cần rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, các vị trí xung yếu để kịp thời có biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các địa phương chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát sao diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin cần được truyền đạt kịp thời, đầy đủ đến chính quyền và người dân để chủ động ứng phó.

Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích để kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, cần bố trí lực lượng kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm như ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Ngoài ra, cần chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện và nhân lực để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến đường huyết mạch trong trường hợp mưa lớn kéo dài xảy ra.

Đêm 12/9 và sáng sớm 13/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 12/9 đến 3h ngày 13/9 có nơi trên 90mm như: Chiềng Khương 1 (Sơn La) 104,4mm, Khánh Hòa 2 (Lào Cai) 97,4mm, Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 226,2mm...

Nhiều khu vực biển có gió giật mạnh, sóng cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hiện vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 13/9, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển, các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/9

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

