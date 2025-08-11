Hàng chục người tử vong do suy dinh dưỡng tại thủ phủ bang Bắc Darfur, Sudan

{title}
{publish}
{head}
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại thành phố El-Fashir, thủ phủ bang Bắc Darfur đang bị bao vây.
Theo nguồn tin y tế, con số thống kê nêu trên chỉ bao gồm những người đến được bệnh viện, trong khi nhiều gia đình đã chôn cất người chết mà không tìm kiếm sự trợ giúp y tế, do điều kiện an ninh kém và thiếu phương tiện đi lại.
Kể từ tháng 5/2024, thành phố El-Fashir đã bị Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bao vây, lực lượng này đã giao tranh với quân đội chính quy của Sudan từ tháng 4/2023.
Ảnh minh họa: TTXVN
Một cuộc tấn công lớn của RSF vào trại tị nạn Zamzam gần thành phố El-Fashir vào tháng 4/2025, đã buộc hàng chục nghìn người phải chạy trốn một lần nữa, nhiều người trong số họ hiện đang trú ẩn bên trong thành phố El-Fashir.
Các bếp ăn cộng đồng, vốn từng là nơi sinh tồn, phần lớn đã phải đóng cửa do thiếu hụt nguồn cung. Một số gia đình được cho là đang sống nhờ thức ăn chăn nuôi hoặc thức ăn thừa.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, gần 40% trẻ em dưới 5 tuổi ở El-Fashir hiện đang bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó 11% bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng.
Mùa mưa sẽ đạt đỉnh điểm trong tháng này, càng làm cho các nỗ lực tiếp cận viện trợ trở nên khó khăn hơn. Đường sá đang xuống cấp nhanh chóng, khiến việc vận chuyển hàng cứu trợ trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi.
Cuộc xung đột tại Sudan hiện đã bước sang năm thứ 3, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời, tạo ra cuộc khủng hoảng mà Liên Hợp Quốc mô tả là cuộc khủng hoảng di dời và nạn đói lớn nhất thế giới.
Nguồn vov.vn
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Một loại opioid tổng hợp ít được biết đến có tên nitazene đang gây ra làn sóng tử vong do sốc thuốc nghiêm trọng tại châu Mỹ.