Hành trình 9 năm chia sẻ yêu thương

Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy được thành lập năm 2017 với 10 thành viên. Sau 9 năm hoạt động, đến nay số lượng tình nguyện viên đã tăng lên 170 người, với nhiều ngành nghề và độ tuổi khác nhau. Bền bỉ 9 năm qua, bằng những việc làm thiết thực, nhóm thiện nguyện Thanh Thủy đã lan tỏa, chia sẻ một hành trình yêu thương trọn vẹn.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhóm thiện nguyện Thanh Thủy trao quà Tết cho học sinh mồ côi.

Không kể hết những nơi nhóm thiện nguyện Thanh Thủy đã đặt chân đến, cũng không thể kể hết những hoàn cảnh khó khăn mà các tình nguyện viên đã trực tiếp chứng kiến. Đi, thấy, cảm nhận và đau đáu nỗi niềm đã thôi thúc những thành viên của nhóm hành động, bắt tay triển khai hàng loạt chương trình hướng về cộng đồng, những người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là các học sinh cần tiếp sức đến trường.

Một trong những hoạt động đã được nhóm duy trì đều đặn nhiều năm nay là chương trình “Bữa cơm từ thiện miễn phí” cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy. Năm 2025, nhóm tổ chức phát 3.000 suất cơm từ thiện vào các ngày Chủ nhật hằng tuần cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 90 triệu đồng. Mỗi suất cơm của nhóm trao đến tận tay người bệnh là nguồn động viên lớn đối với những người khó khăn đang phải điều trị.

Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện K Tân Triều.

Chị Lý Thị Chất - Trưởng nhóm thiện nguyện Thanh Thủy chia sẻ: “Năm 2025, các hoạt động của nhóm gặp không ít khó khăn, nhất là trong việc kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để thực hiện các hoạt động từ thiện. Tuy vậy, các tình nguyện viên của nhóm vẫn chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Năm 2025, nhóm đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm tổ chức chương trình từ thiện tại các xã khó khăn trong tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Lai Châu, Lào Cai”.

Trong năm, nhóm thiện nguyện Thanh Thuỷ đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như: Tặng 29 thùng bánh kẹo cho học sinh vùng biên giới ở huyện Phong Thổ (cũ), tỉnh Lai Châu; thăm hỏi và ủng hộ 5 triệu đồng cho em Đỗ Minh Chiến (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Thanh Thủy) không may mắc bệnh hiểm nghèo và đang phải điều trị tại Hà Nội; phối hợp với Trung tâm Phục hồi chức năng người tâm thần Phú Thọ tại Đoan Hùng nấu 500 suất cơm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm; tham gia tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân bị thiệt hại do ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đắk Lắk...

Ngoài ra, nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng, trong đó nổi bật là tham gia hiến máu tình nguyện, vận động ủng hộ trao quà cho những trường hợp khó khăn đột xuất tại nơi cư trú, đơn vị công tác... Những việc làm thiết thực của các tình nguyện viên trong nhóm đã góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy trao quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Đặc biệt, nhằm khích lệ, động viên các học sinh hoàn cảnh khó khăn đến trường, nhóm thiện nguyện Thanh Thủy đã tích cực vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ bằng nhiều hình thức: Làm sổ tiết kiệm để hỗ trợ các em trong học tập, trao học bổng; hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho học sinh nghèo, học sinh có người thân bị bệnh, tai nạn; hỗ trợ gạo... Không chỉ triển khai trên địa bàn tỉnh, hoạt động này còn được lan tỏa tại các điểm trường bán trú Ma Can, Sểnh Sảng B, Dền Sang, xã Dào San, huyện Phong Thổ cũ, tỉnh Lai Châu...

Hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những việc làm thường xuyên của nhóm thiện nguyện Thanh Thủy nhằm tri ân công lao và những đóng góp của những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam, người có công với cách mạng... Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 (1947 - 2025), nhóm đã trao 34 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tại các xã Tu Vũ, Thanh Thủy, Đào Xá (cũ) với tổng số tiền 18 triệu đồng. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhóm đã trao quà Tết cho người nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó với số tiền hơn 152 triệu đồng.

Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy trao học bổng cho học sinh nhân dịp năm học mới 2025-2026.

Cùng với các hoạt động được triển khai, nhóm thiện nguyện Thanh Thủy đã phát huy vai trò vận động, kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhân ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế để họ vươn lên trong cuộc sống.

Thu Hà