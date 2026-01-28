Thời tiết ngày 28/1: Không khí lạnh duy trì, nhiều nơi hửng nắng ban ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/1, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, gây rét về đêm và sáng sớm ở nhiều nơi, trong khi ban ngày có xu hướng hửng nắng.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Người dân cần lưu ý giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Khu vực miền núi cần lưu ý giữ ấm cho gia súc, gia cầm.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc khu vực này, đêm và sáng sớm trời rét, cần đề phòng hiện tượng sương mù làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông.

Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhìn chung ổn định, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng cao nguyên Trung Bộ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 15 độ C ở một số nơi, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe và cây trồng.

Trên biển, hiện vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và trạm Huyền Trân đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 28/1, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao từ 2–4m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2,5–3,5m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Theo baotintuc.vn