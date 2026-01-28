Tặng quà Tết hộ nghèo các xã Tu Vũ, Xuân Lũng và phường Nông Trang

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, chiều 28/1, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn tại các xã Tu Vũ, Xuân Lũng.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn xã Tu Vũ.

Tại chương trình, đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải đã trao tặng 89 suất quà Tết, trong đó xã Tu Vũ 54 suất, xã Xuân Lũng 35 suất; mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm gạo và tiền mặt. Đồng chí cũng trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo xã Xuân Lũng.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải trao biểu trưng kinh phí tặng Quỹ Vì người nghèo xã Xuân Lũng.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải chúc các gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc; mong các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, sớm thoát nghèo bền vững. Đồng chí khẳng định, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với các gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo mỗi dịp Tết đến, Xuân về là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải cùng lãnh đạo xã Tu Vũ trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện hơn nữa đối với các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt phải quan tâm, tổ chức cho Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải cùng lãnh đạo xã Xuân Lũng trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn.

* Tại phường Nông Trang

Chiều 28/1, đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thăm và tặng quà Tết hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn phường Nông Trang. Tham dự có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Phú Thọ.

Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao quà Tết cho hộ nghèo phường Nông Trang.

Sau sáp nhập, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng, công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường Nông Trang luôn được triển khai chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng lãnh đạo phường Nông Trang đã trao 28 suất quà, trị giá 1,3 triệu đồng/suất cho các hộ nghèo và 39 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các hộ cận nghèo. Đồng chí chúc bà con vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an vui. Món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng đó là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các gia đình hoàn cảnh khó khăn với mong muốn các hộ sẽ nỗ lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất, có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Lê Hoàng- Gia Thái - Trường Giang