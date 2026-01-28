Trao 25 suất quà Tết cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn các xã Xuân Đài, Minh Đài

{title}
Sáng 28/1, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh đã trao quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo và hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Xuân Đài, Minh Đài.
Tại 2 xã, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đại diện Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đã trao 25 suất quà Tết, trị giá 20 triệu đồng cho hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo. Trong đó, xã Xuân Đài được trao 10 suất quà, xã Minh Đài được trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo xã Xuân Đài trao quà Tết cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Những phần quà ý nghĩa được trao trong dịp đón Tết Nguyên đán thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp Hội đối với phụ nữ khó khăn, góp phần động viên chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, đủ đầy hơn.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo xã Minh Đài trao quà Tết cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội LHPN và Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh sẽ hỗ trợ và trao 130 suất quà, trị giá trên 100 triệu đồng cho 130 khách hàng của Quỹ thuộc hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 17 xã, phường có Quỹ trên địa bàn tỉnh.
Cao Tuấn
