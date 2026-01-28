Xã Vĩnh Tường trao 62 suất quà Tết tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo

{title}
{publish}
{head}
Sáng 28/1, xã Vĩnh Tường tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026. Dự chương trình có đồng chí Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại diện các đơn vị tài trợ: Công ty CP Ao Vua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Lãnh đạo xã Vĩnh Tường trao quà cho người dân.
Với tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua, xã Vĩnh Tường đã vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 326 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, xã đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hàng chục nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giúp các hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội từng bước ổn định cuộc sống.
Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay vì người nghèo của xã, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ. Trong đó, Công ty CP Ao Vua ủng hộ 50 triệu đồng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủng hộ 18 triệu đồng, các Quỹ tín dụng trên địa bàn ủng hộ 22 triệu đồng.... Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm, sung túc hơn.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường Hà Văn Quyết phát biểu tại chương trình.
Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo xã Vĩnh Tường ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm, đồng hành để "không ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng chí chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm và mong các hộ nghèo khắc phục khó khăn, vươn lên.
Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trao ủng hộ cho xã.
Tại chương trình, lãnh đạo xã đã trao 18 suất quà của Ban vận động Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; 44 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ cận nghèo từ nguồn hỗ trợ của các nhà tài trợ.
Thúy Hường
baophutho.vn Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy được thành lập năm 2017 với 10 thành viên. Sau 9 năm hoạt động, đến nay số lượng tình nguyện viên đã tăng lên 170...
baophutho.vn Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, chiều 28/1, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã...
baophutho.vn Sáng 28/1, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh đã...
baophutho.vn Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ...
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Sustainability ngày 26/1, dự kiến khoảng 3,79 tỷ người, tức gần một nửa dân số thế giới, sẽ phải hứng chịu nhiệt độ cực đoan vào năm 2050.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/1, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, gây rét về đêm và...
Từ 1/1/2026, tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa được tính chung theo lương tối thiểu vùng, thay vì tách bạch khu vực công - tư như trước, lên mức 26,55 triệu đồng (với vùng 1).