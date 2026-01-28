Xã Vĩnh Tường trao 62 suất quà Tết tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo

Sáng 28/1, xã Vĩnh Tường tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026. Dự chương trình có đồng chí Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại diện các đơn vị tài trợ: Công ty CP Ao Vua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Lãnh đạo xã Vĩnh Tường trao quà cho người dân.

Với tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua, xã Vĩnh Tường đã vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 326 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, xã đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hàng chục nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giúp các hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội từng bước ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay vì người nghèo của xã, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ. Trong đó, Công ty CP Ao Vua ủng hộ 50 triệu đồng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủng hộ 18 triệu đồng, các Quỹ tín dụng trên địa bàn ủng hộ 22 triệu đồng.... Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm, sung túc hơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường Hà Văn Quyết phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo xã Vĩnh Tường ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm, đồng hành để "không ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng chí chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm và mong các hộ nghèo khắc phục khó khăn, vươn lên.

Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trao ủng hộ cho xã.

Tại chương trình, lãnh đạo xã đã trao 18 suất quà của Ban vận động Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; 44 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ cận nghèo từ nguồn hỗ trợ của các nhà tài trợ.

Thúy Hường