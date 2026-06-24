Hành trình phi thường đưa thủ môn Iran từ người vô gia cư thành người hùng World Cup 2026

22 cú dứt điểm, gần 70% thời lượng kiểm soát bóng và sức ép nghẹt thở đến từ dàn sao châu Âu rốt cuộc chỉ để tôn lên sự vĩ đại của Alireza Beiranvand - người từng coi lề đường Tehran là nhà trước khi trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường tại đấu trường World Cup 2026.

Những pha cứu thua xuất thần của Beiranvand đã khiến các chân sút hàng đầu của tuyển Bỉ hoàn toàn bất lực. Ảnh: FIFA

Xuyên suốt 90 phút căng thẳng tại Los Angeles, Beiranvand đã khiến hàng công tuyển Bỉ hoàn toàn bế tắc. Nhưng câu chuyện đằng sau màn trình diễn xuất sắc ấy còn mang tới nhiều cảm xúc hơn thế.

Rất lâu trước khi sắm vai người hùng của bóng đá Iran, anh chỉ là một cậu thiếu niên nghèo khó lang thang trên những góc phố ở Tehran. Chàng trai ấy đã vắt kiệt sức qua những công việc cực nhọc nhất, chỉ để đổi lấy cơ hội chạm vào giấc mơ bóng đá vốn bị nhiều người chế giễu là hoang tưởng.

Trận hòa không bàn thắng trước đại diện châu Âu ở lượt đấu thứ hai vòng bảng chính là một trong những thước phim cá nhân xuất sắc nhất giải đấu tính đến hiện tại. Với 7 pha cứu thua xuất thần, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận hoàn toàn xứng đáng thuộc về người gác đền này, qua đó trực tiếp níu giữ lại một điểm quý giá cho hy vọng lọt vào vòng knock-out của toàn đội.

Sự xuất sắc của Beiranvand trên sân cỏ đã là một dấu ấn lớn về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, chính nỗ lực vươn lên từ nghịch cảnh để góp mặt tại đấu trường lớn nhất thế giới mới là điều khiến hành trình của thủ thành này thực sự chạm đến trái tim khán giả.

Từ cậu bé chăn cừu đến giấc mơ bóng đá

Khác với những đồng nghiệp được đào tạo bài bản từ nhỏ, xuất phát điểm của Beiranvand là con số âm. Chào đời trong một gia đình du mục người Kurd ở vùng núi Lorestan, tuổi thơ của anh gắn liền với những ngày chăn cừu và cuộc sống nhiều thiếu thốn. Bóng đá khi ấy bị chính người cha ruột phản đối kịch liệt vì hoàn cảnh gia đình quá đỗi khó khăn.

Nhưng nghịch cảnh không thể trói chân kẻ mộng mơ. Chàng thiếu niên năm ấy quyết định vay mượn chút tiền lẻ, trốn lên chuyến xe buýt tiến thẳng về thủ đô với khát khao đổi đời. Đón chờ anh không phải là thảm đỏ, mà là hiện thực tàn khốc của một người vô gia cư.

Không họ hàng, không người nương tựa, Beiranvand từng nhiều đêm phải ngủ ngoài phố hoặc quanh các trung tâm huấn luyện để tìm kiếm cơ hội. Để trang trải cuộc sống, anh làm đủ mọi công việc tay chân: từ quét rác, rửa xe, làm công nhân xưởng may cho đến việc nhào bột làm pizza ca đêm. Chính quãng thời gian mưu sinh vất vả ấy đã rèn luyện cho anh sự lỳ lợm và bản lĩnh vững vàng trên sân cỏ sau này.

Chính quãng thời gian mưu sinh vất vả ở Tehran đã rèn luyện cho anh bản lĩnh vững vàng khi bước ra sân chơi thế giới sau này. Ảnh: FIFA

Hành trình mưu sinh và dấu ấn đặc biệt

Ít ai biết rằng, nền tảng cho sự nghiệp đỉnh cao của thủ thành người Iran lại bắt nguồn từ những trò chơi chăn cừu thuở nhỏ. Dalparan - trò chơi truyền thống ném những tảng đá đi thật xa - đã vô tình ban cho anh một lực tay phi thường.

Đôi tay từng ném đá trên thảo nguyên ấy sau này đã ghi danh vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là thủ môn có cú ném bóng xa nhất thế giới (61,002 mét trong trận gặp Hàn Quốc năm 2016) và cú phát bóng dài kỷ lục (78,014 mét).

Cú ném bóng bằng tay mang thương hiệu kỷ lục Guinness giúp Beiranvand vươn tầm thế giới. Ảnh: FIFA

Dù được biết đến nhiều qua khả năng đặc biệt này, nhưng khi bước ra đấu trường World Cup 2026, Beiranvand lại tỏa sáng bằng sự điềm tĩnh và phản xạ nhạy bén trong khung gỗ.

Màn trình diễn xuất sắc trước “Quỷ đỏ” châu Âu

Tuyển Iran bước vào giải đấu năm nay giữa vô vàn trở ngại: rắc rối về thị thực, phải đóng quân tận Mexico và đối diện với những áp lực tâm lý từ những biến động trong nước. Tuy nhiên, mọi khó khăn dường như được gác lại bên ngoài sân cỏ ngay khi tiếng còi màn đọ sức với tuyển Bỉ vang lên.

Ngay phút thứ 3, một pha va chạm rợn người với “cỗ xe tăng” Romelu Lukaku khiến Beiranvand gục xuống, ôm lấy vùng ngực và cổ đau đớn. Nhiều người đã nghĩ đến một quyền thay người bất đắc dĩ. Nhưng anh vẫn tiếp tục chiến đấu và bắt đầu chuỗi phản xạ xuất thần.

Bất chấp pha va chạm rợn người gây đau đớn vùng cổ, Beiranvand vẫn từ chối rời sân để tiếp tục chiến đấu. Ảnh: FIFA

Người gác đền cao 1m94 đã biến khung thành của mình thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Pha cản phá ngoạn mục trước cú sút cận thành mười mươi của Maxim De Cuyper chỉ là một trong số hàng loạt khoảnh khắc anh khiến đối thủ nản lòng.

Bất chấp pha va chạm rợn người gây đau đớn vùng cổ, Beiranvand vẫn từ chối rời sân để tiếp tục chiến đấu. Ảnh: FIFA

Từng thất vọng vì phải nhặt bóng hai lần ở trận ra quân hòa New Zealand, nhưng lần này kịch bản đã đảo chiều. Chàng trai xuất thân từ vùng núi Lorestan năm nào giờ đây đang gánh vác cả vận mệnh của một quốc gia trên vai.

"Cậu ấy đã duy trì một sự tập trung đáng kinh ngạc. Hôm nay là ngày của cậu ấy", HLV Amir Ghalenoei thốt lên sau trận đấu.

Tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến giây cuối cùng là phần thưởng xứng đáng cho 90 phút thi đấu quả cảm. Từ xuất phát điểm vô cùng khó khăn tại vùng núi Lorestan, việc hóa thân thành người hùng khiến một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Âu bế tắc đã biến chặng đường của Beiranvand trở thành một điểm sáng truyền cảm hứng tuyệt vời tại World Cup 2026.

Theo nhandan.vn