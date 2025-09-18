Hấp dẫn du lịch cộng đồng bản Ké

Lưu giữ gần như vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ và bình dị, bản Ké - xã Đà Bắc là một trong những điểm đến thu hút trên hành trình khám phá Khu du lịch hồ Hòa Bình. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng cảnh quan khoáng đạt với núi rừng hùng vĩ, hồ nước mênh mang, trong xanh suốt bốn mùa và tận hưởng cảm giác an lành, giao hòa với thiên nhiên, cuộc sống ở bản làng Mường.

Du khách thích thú khám phá cuộc sống, cảnh vật thiên nhiên ở bản Ké

Từ sau khi lập gia thất, chị Nguyễn Thị Thảo không tiếp tục làm nhân viên hợp đồng cho một tổ chức phi Chính phủ mà chuyên tâm cùng chồng triển khai mô hình du lịch cộng đồng (DLCĐ). Ngoài vị trí ven vịnh Hiền Lương, homestay Hữu Thảo của hộ gia đình chị Thảo còn có địa thế kề bên dòng suối Ké quanh năm nước chảy róc rách, cảnh sắc thơ mộng. Cũng bởi vậy mà nhiều đoàn khách yêu thích đến đây nghỉ dưỡng, lưu trú. Tùy vào nhu cầu nghỉ cộng đồng hoặc chỗ nghỉ riêng tư mà khách có thể lựa chọn không gian hợp lý khi đến homestay Hữu Thảo. Chị Thảo cho biết: Gia đình có 1 gian phòng nghỉ lớn và 3 phòng nghỉ khép kín. Các phòng đều được thiết kế theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống của dân tộc Mường, đồ đạc bày trí tối giản nhưng sạch sẽ và vẫn đảm bảo tiện ích với mục tiêu mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực và gần gũi.

Cảnh quan thiên nhiên thơ mộng trên vịnh Hiền Lương

Đến nay, bản Ké có 3 hộ đang triển khai hoạt động kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ các homestay được các hộ đầu tư hoàn thiện, đáp ứng tiêu chuẩn, với phong cách phục vụ ngày càng chuyên nghiệp. Ngoài cung cấp dịch vụ ăn, ngủ nghỉ, các hộ còn xây dựng các chương trình trải nghiệm, vui chơi giải trí đa dạng, phong phú, như: Giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, chèo thuyền kayak, tắm suối, bể bơi... Định kỳ vào dịp cuối năm, bản tổ chức ngày hội văn hóa, du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương, góp phần thu hút khách cũng như thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển.

Du khách đến bản Ké được các hộ dân đón tiếp chu đáo và thân thiện

Có dịp đưa cả gia đình đi nghỉ cuối tuần tại bản Ké, anh Đặng Đình Khoa, du khách Hà Nội vui vẻ cho biết: Gia đình tôi khá hài lòng về những trải nghiệm tại đây. Trước tiên là phong cảnh hồ Hòa Bình tại khu vực vịnh Hiền Lương rất tươi đẹp. Thêm vào đó, các homestay có chỗ nghỉ sạch sẽ, thoáng mát, lưu trú nhà dân nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái, riêng tư. Tôi cũng rất ấn tượng về ẩm thực, đặc biệt là món cá nướng rất ngon, chủ nhà chế biến vừa miệng. Hoạt động vui chơi, thể thao dưới nước tại điểm đến này giúp gia đình tôi có những thời khắc bên nhau vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Bản Ké là địa bàn cư trú tập trung của đồng bào dân tộc Mường với 115 hộ dân. Từ khi phát triển DLCĐ, sinh kế của người dân được cải thiện, có sự giao lưu văn hóa nên đời sống tinh thần của bà con phong phú hơn, ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa ngày càng được nâng lên. Bản duy trì các đội văn nghệ, tổ, nhóm liên kết cung cấp dịch vụ DLCĐ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập. Qua hoạt động du lịch, ngành nghề sản xuất chính cũng như việc tiêu thụ các đặc sản vùng hồ, nhất là cá lồng của các hộ dân được xúc tiến quảng bá tốt hơn.

Không gian lưu trú nghỉ dưỡng đa dạng do các homestay ven hồ Hòa Bình cung cấp

Du khách trải nghiệm các hoạt động thể thao dưới nước thú vị trên vịnh Hiền Lương tại điểm du lịch cộng đồng bản Ké

Hiện nay, trên Khu du lịch hồ Hòa Bình, mô hình du lịch cộng đồng tương đối phát triển với sản phẩm đặc trưng là khám phá nét văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc thiểu số, các chương trình trải nghiệm chèo thuyền, đi mảng, bơi lội và một số hoạt động gắn với sinh hoạt, lao động sản xuất của bà con. Cùng với các điểm đến khác trên Khu du lịch, DLCĐ bản Ké mang đến những trải nghiệm thú vị cho các tệp khách yêu thích khám phá về văn hóa, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đây cũng là một trong những điểm đến thân thiện, hấp dẫn, được nhiều đoàn khách nội địa, các gia đình, nhóm bạn chọn làm nơi vui chơi, nghỉ dưỡng cuối tuần.

Bùi Minh