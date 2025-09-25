Hấp dẫn quần thể danh thắng chùa Tiên – Đầm Đa

Tọa lạc dưới chân núi Tung Xê, Khu Du lịch chùa Tiên – Đầm Đa thuộc địa bàn xã Lạc Thủy là quần thể danh thắng chùa, hang động nổi tiếng. Nhờ vẻ đẹp không gian tâm linh huyền bí và hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, điểm đến này thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, chiêm bái mỗi năm.

Điểm đến du lịch chùa Tiên có kiến trúc ấn tượng và mang yếu tố tâm linh sâu sắc.

Người dân trong xã luôn tự hào về lịch sử của ngôi chùa có từ hàng trăm năm trước. Đến năm 2007, chùa Tiên được xây mới với kiến trúc ấn tượng, kết hợp giữa nét cổ kính và hiện đại cùng mái ngói đỏ cong, tạo nên không gian trang nghiêm, linh thiêng. Năm 1989, chùa Tiên được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa như một dấu mốc khẳng định giá trị văn hóa, tâm linh của điểm đến.

Cùng những đoàn khách hành hương về danh thắng chùa Tiên và quần thể du lịch tâm linh chùa Tiên – Đầm Đa, chúng tôi cảm nhận được vẻ trang nghiêm, không gian rộng rãi, tinh tế, mang đậm phong cách của ngôi chùa. Ông Đỗ Danh Ngọc - đại diện Ban Quản lý các khu di tích Lạc Thủy giới thiệu: Mỗi công trình trong chùa đều có những đặc điểm riêng, kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật kiến trúc truyền thống và yếu tố tâm linh.

Trong đó, chính điện của chùa là nơi thờ Mẫu Âu Cơ, một trong những vị thần linh quan trọng trong tín ngưỡng dân gian của người Việt. Chính điện được xây dựng theo hình thức chữ “Công” (gồm ba gian, hai chái), mái cong vút, phủ ngói đỏ truyền thống. Điểm nhấn đặc biệt là các hoành phi, câu đối và bức họa trang trí mang đậm giá trị văn hóa dân gian, thể hiện sự uy nghi, linh thiêng của chốn thờ tự. Cùng với đó, bàn thờ Mẫu Âu Cơ được đặt trang trọng, chạm khắc tinh xảo với các biểu tượng thờ cúng, nhấn mạnh mối quan hệ thiêng liêng giữa đất nước và dân tộc. Hai bên tường được trang trí với các bức tranh, tượng gỗ, mang hình ảnh các vị thần, tổ tiên và những truyền thuyết của dân tộc Việt Nam.

Ngoài chính điện, khuôn viên chùa Tiên còn có nhiều công trình phụ trợ phục vụ cho các nghi lễ tôn thờ và sinh hoạt tín ngưỡng. Một trong những điểm chú ý là gác chuông của chùa được xây dựng trên cao, với tiếng chuông vang vọng, mang lại cảm giác an bình và tĩnh lặng. Tiếng chuông không chỉ là tín hiệu của một không gian linh thiêng mà còn là lời mời gọi các tín đồ hành hương tìm về nơi thánh thiện này. Bên cạnh đó, chùa có khuôn viên sân vườn rộng rãi để du khách có thể đi dạo, ngắm cảnh và tận hưởng không gian yên bình. Các khu vườn được bố trí khéo léo với nhiều loài hoa, cây cảnh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa.

Quần thể còn có hệ thống hang động kỳ thú với các khối nhũ đá muôn hình, vạn trạng.

Trên hành trình khám phá khu quần thể du lịch tâm linh chùa Tiên - Đầm Đa, du khách còn được thăm thú nhiều hang động và dâng hương tại các đền thờ khác, như: Đền Ông Hoàng Bảy, đền Cô Chín, đền Thánh Tản Viên. Mỗi đền đều có không gian riêng biệt, được trang trí với những tượng thần, tranh vẽ và các vật phẩm thờ cúng đặc trưng. Đền Ông Hoàng Bảy nằm ở vị trí cao, từ đây du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khu vực xung quanh với những cánh đồng xanh ngát và những dãy núi trùng điệp. Các đền này không chỉ là nơi cầu phúc, mà còn là nơi giữ gìn, bảo vệ các tín ngưỡng của người dân địa phương.

Đáng chú ý, trong khu du lịch có 2 địa điểm tham quan nổi bật là động Mẫu Âu Cơ và động Tam Hòa. Trong đó, động Mẫu Âu Cơ là nơi thờ Mẫu Âu Cơ - người mẹ sinh ra các con cháu Lạc Hồng, theo truyền thuyết dân gian. Động Tam Hòa gắn liền với câu chuyện về ba vị thần thánh được người dân địa phương tôn thờ. Động Mẫu Âu Cơ ở ngay phía dưới chân núi, nơi có không gian thoáng đãng, mát mẻ. Nhìn từ xa, động mang hình dáng của một chiếc lư hương khổng lồ, tạo cảnh sắc huyền bí và linh thiêng. Gần khu vực chùa Tiên còn có động Suối Vàng và Suối Bạc, 2 địa điểm tuyệt vời để du khách khám phá. Dòng suối trong xanh, mát mẻ uốn lượn quanh các hang động cùng tiếng nước chảy róc rách mang lại cảm giác thư giãn, khiến du khách như lạc vào một thế giới thần tiên giữa lòng thiên nhiên.

Hàng năm, khu du lịch tổ chức khai hội với màn rước kiệu và múa lân - sư - rồng và trình diễn các làn điệu hát chèo đình đặc sắc.

Đến hẹn vào dịp đầu Xuân hàng năm, du khách từ khắp mọi miền nô nức về chùa Tiên trảy hội, để dâng hương tưởng nhớ các vị thần, đặc biệt là Mẫu Âu Cơ, người mẹ của các vua Hùng, một nhân vật truyền thuyết có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa dân gian Việt Nam. Đây cũng là dịp để người dân gửi gắm tâm nguyện cầu phúc, cầu an cho gia đình, cầu cho dân cường, nước thịnh.

Kéo dài từ mùng 4 Tết Nguyên đán cho đến hết tháng 3 âm lịch, mùa lễ hội Chùa Tiên cũng là thời điểm khu du lịch thu hút đông khách nhất trong năm. Cùng thời gian này, Ban tổ chức địa phương tổ chức nhiều nghi thức truyền thống linh thiêng, như: dâng hương và cầu an tại chính điện của Chùa Tiên - nơi các vị thần linh, đặc biệt là Mẫu Âu Cơ được thờ cúng; lập 3 đoàn rước kiệu từ đền Trình, đền Mẫu và đình Trung tề tựu về sân chùa Tiên. Nhiều hoạt động văn hóa dân gian sôi nổi diễn ra tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng: hát chèo đình; múa lân – sư – rồng; các trò chơi dân gian đẩy gậy, ném còn, kéo co, giao lưu thi đấu bóng chuyền...

Bùi Minh