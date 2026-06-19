HĐND xã Bình Phú khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 19/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Bình Phú khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Bình Phú khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND xã trình báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến Nhân dân về việc sắp xếp, đổi tên thôn trên địa bàn; Tờ trình đề nghị HĐND xã ban hành Nghị quyết sắp xếp, đổi tên thôn trên địa bàn xã Bình Phú.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và các văn bản của cấp trên, xã Bình Phú đã triển khai xây dựng Kế hoạch, Đề án, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tại các khu dân cư thuộc diện sắp xếp, đổi tên. Tổng số khu tổ chức lấy ý kiến là 26 khu với trên 4.500 hộ. Việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đều đảm bảo công khai, dân chủ. Tỷ lệ hộ đồng ý với Đề án sắp xếp, đổi tên thôn đạt 97,61%.

Sau sắp sếp, đổi tên thôn xã Bình Phú còn 24/36 thôn; 100% thôn đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Cũng tại kỳ họp UBND xã trình Tờ trình đề nghị HĐND xã ban hành Nghị quyết tổ chức lại phòng Kinh tế thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường.

Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thống nhất thông qua 2 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết sắp xếp, đổi tên thôn trên địa bàn xã Bình Phú; Nghị quyết tổ chức lại phòng Kinh tế thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường thuộc UBND xã Bình Phú.

Ngay sau kỳ họp, xã Bình Phú tập trung triển khai tuyên truyền, sắp xếp nhân sự, kiện toàn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách tại các thôn; thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao con người, tài sản, trang thiết bị đảm bảo hoạt động của phòng Nông nghiệp và Môi trường xã từ ngày 20/6/2026; quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, Trung tâm phục vụ hành chính công, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã Bình Phú.

Các đại biểu HĐND xã Bình Phú biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Bích Liên