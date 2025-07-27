Hendrio rực sáng, Hà Nội FC thắng “hủy diệt” trước Hải Phòng

{title}
{publish}
{head}
Hendrio ghi cú đúp giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 6-2 trước CLB Hải Phòng ở trận giao hữu trước thềm mùa giải 2025/2026.
Mùa giải 2025/2026 sắp khởi tranh nên các đội bóng đang luyện tập và tích cực giao hữu để có sự chuẩn bị tốt nhất. Do đó, mới đây Hà Nội FC đã có trận giao hữu với CLB Hải Phòng.
Trong trận đấu với đội bóng đất Cảng, Hendrio đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Các đồng đội khác của Hendrio lập công ở trận đấu này là Tuấn Hải, Hai Long, Văn Nam và Xuân Tú. Bên phía CLB Hải Phòng, đội bóng này cũng có được 2 bàn thắng. Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng với tỉ số 6-2 trước Hải Phòng.
Hendrio ghi cú đúp vào lưới CLB Hải Phòng (Ảnh: HNFC).
Hendrio đầu quân cho Hà Nội FC ở cuối mùa giải 2024/2025 sau khi chia tay CLB Nam Định. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, V-League đã hết hạn đăng ký cầu thủ nên tiền vệ này sẽ chỉ được thi đấu cho Hà Nội FC ở mùa giải 2025/2026.
Trong thời gian qua, cựu cầu thủ Bình Định đã hòa nhập tốt vào lối chơi của toàn đội. Hendrio được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa của Hà Nội FC có thêm tính sáng tạo, đột biến để hướng tới chức vô địch V-League 2025/2026.
Nguồn vov.vn
Chiến thắng ngược 3-2 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 chấm dứt chuỗi 40 lần thất bại của đội tuyển.
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7 nhận được sự quan tâm khi Ninh Bình FC có trận đấu quan trọng để giành suất vào chung kết.
Chuyển nhượng 25/7, Arsenal đón tân binh thứ 5 trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025 trong khi MU có thể sẽ không mua thêm gương mặt nào.
Lịch thi đấu và trực tiếp U23 Đông Nam Á hôm nay 25/7, giải đấu bước vào vòng bán kết.
HLV Kim Sang Sik đánh giá đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025 có lối chơi khá nguy hiểm.
Bán kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Việt Nam – U23 Philippines: Kiểm chứng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.