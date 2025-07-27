Hendrio rực sáng, Hà Nội FC thắng “hủy diệt” trước Hải Phòng

Hendrio ghi cú đúp giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 6-2 trước CLB Hải Phòng ở trận giao hữu trước thềm mùa giải 2025/2026.

Mùa giải 2025/2026 sắp khởi tranh nên các đội bóng đang luyện tập và tích cực giao hữu để có sự chuẩn bị tốt nhất. Do đó, mới đây Hà Nội FC đã có trận giao hữu với CLB Hải Phòng.

Trong trận đấu với đội bóng đất Cảng, Hendrio đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Các đồng đội khác của Hendrio lập công ở trận đấu này là Tuấn Hải, Hai Long, Văn Nam và Xuân Tú. Bên phía CLB Hải Phòng, đội bóng này cũng có được 2 bàn thắng. Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng với tỉ số 6-2 trước Hải Phòng.

Hendrio ghi cú đúp vào lưới CLB Hải Phòng (Ảnh: HNFC).

Hendrio đầu quân cho Hà Nội FC ở cuối mùa giải 2024/2025 sau khi chia tay CLB Nam Định. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, V-League đã hết hạn đăng ký cầu thủ nên tiền vệ này sẽ chỉ được thi đấu cho Hà Nội FC ở mùa giải 2025/2026.

Trong thời gian qua, cựu cầu thủ Bình Định đã hòa nhập tốt vào lối chơi của toàn đội. Hendrio được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa của Hà Nội FC có thêm tính sáng tạo, đột biến để hướng tới chức vô địch V-League 2025/2026.

Nguồn vov.vn