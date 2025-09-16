Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp sống khỏe đẹp qua Tôi Khỏe Đẹp Hơn

Sáng ngày 9/9/2025, tại Bộ Y tế, cuộc thi TÔI KHOẺ ĐẸP HƠN Lần 4 chính thức được phát động với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc góp phần khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng.

GS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” Lần 4.

“Tôi khỏe đẹp hơn” đã vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi thông thường

Trải qua 3 năm tổ chức liên tiếp, số lượng người tham gia cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn tăng trưởng vượt bậc qua từng năm, từ hơn 2.000 lượt đăng ký vào năm 2022, tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và đạt gần 5.000 lượt vào năm 2024. Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” Lần thứ 4 tiếp tục tìm kiếm những cá nhân dám thay đổi, sở hữu hành trình cải thiện ấn tượng và câu chuyện tạo động lực cho cộng đồng với thông điệp “Vượt giới hạn – Lan tỏa tinh thần sống khỏe đẹp”.

Tại Lễ phát động cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” Lần thứ 4, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi khẳng định, “Tôi khỏe đẹp hơn” không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, mà đã thực sự trở thành một phong trào, một cuộc vận động xã hội có sức lan tỏa rộng lớn. Cuộc thi đã thu hút hàng nghìn người tham dự từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ các bạn sinh viên, các chị em công sở, đến những người cao tuổi; hàng chục nghìn bài viết, hình ảnh, video chia sẻ; và hàng triệu lượt tương tác, bình luận trên các nền tảng số. Những con số đó không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của Cuộc thi, mà còn phản ánh một nhu cầu có thật trong cộng đồng, một khát khao thay đổi bản thân để sống khỏe mạnh hơn, tích cực hơn.

“Tôi khỏe đẹp hơn”- nơi ghi dấu những câu chuyện truyền cảm hứng nhất

GS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” Lần 4 cho biết, cuộc thi không chỉ đơn giản tìm kiếm người giảm được nhiều cân nhất hay có hình thể đẹp nhất, mà quan trọng là lựa chọn được những câu chuyện truyền cảm hứng thực sự, những người không chỉ thay đổi được vóc dáng mà còn thay đổi cả tư duy và lối sống một cách khoa học.

Herbalife Việt Nam vinh dự và tự hào đồng hành cùng “Tôi khỏe đẹp hơn” Lần 4

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN Lần 4.

Sau 3 mùa tổ chức, ‘TÔI KHỎE ĐẸP HƠN’ đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trong phong trào rèn luyện thể chất, thực hành dinh dưỡng khoa học và hành trình chinh phục giới hạn bản thân. Hàng nghìn người tham gia, hàng chục triệu người theo dõi trên báo chí, mạng xã hội; cuộc thi không chỉ trao giải thưởng mà còn thổi bùng động lực sống năng động, nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi được tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” lần thứ tư liên tiếp. Chúng tôi rất tự hào khi cuộc thi đã trở thành một nền tảng thường niên để truyền cảm hứng cho nhiều người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình bằng cách xây dựng các thói quen sống lành mạnh bao gồm việc tập thể dục thường xuyên kết hợp với dinh dưỡng cân bằng. Việc hợp tác cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức cuộc thi này là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của người dân và cộng đồng tại Việt Nam".

Cũng tại Lễ phát động cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN Lần 4, ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam chia sẻ, Herbalife tiếp tục đồng hành với Báo Sức khỏe & Đời sống trong cuộc thi này cùng nhiều sáng kiến, góp phần tiếp tục nâng cao sự quan tâm của cộng đồng đến vai trò quan trọng của dinh dưỡng và hoạt động thể thao để có một sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. Herbalife và mỗi thành viên độc lập Herbalife đều là những đại sứ, mang những thông điệp về lối sống lành mạnh tích cực đến với cộng đồng và rất nhiều thành viên độc lập Herbalife cũng là những ứng viên tham gia vào cuộc thi này. Khi đồng hành cùng TÔI KHỎE ĐẸP HƠN, Herbalife mong muốn đây không chỉ là một cuộc thi mà xa hơn nữa là giúp cho những người tham gia và những người xung quanh trong cộng đồng cùng nhau chia sẻ, thực hành những thói quen lâu dài về thực hành dinh dưỡng khoa học, cân bằng kết hợp với tập luyện thể thao, tiến tới đạt mục tiêu lâu dài về sức khỏe. Với ý nghĩa như vậy nên quá trình đồng hành của Herbalife không chỉ là một mùa, hai mùa mà là hành trình lâu dài để xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động để đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe trong cộng đồng.