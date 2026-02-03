Cần làm gì khi thử việc để được giữ lại chính thức?

Giai đoạn thử việc luôn mang theo cảm giác vừa háo hức vừa áp lực, như bước vào một “vòng sát hạch” thầm lặng nhưng đầy thử thách. Giữa guồng quay công việc, những ánh nhìn đánh giá và cả những kỳ vọng chưa nói thành lời, ai cũng mong đến ngày được gọi tên chính thức.

Nếu bạn đang ở trong quãng thời gian then chốt ấy và muốn tăng cơ hội được giữ lại sau thử việc thì chia sẻ dưới đây sẽ là hành trang nhỏ để bạn tự tin tiến về phía trước.

Hiểu rõ luật chơi ngay từ ngày đầu

Nhiều người bước vào giai đoạn thử việc với tâm thế chỉ cần làm tốt là được nhưng làm tốt theo tiêu chí nào mới là điều quyết định. Ngay từ lúc nhận offer trong quá trình tìm việc 24h , nếu bạn chủ động dành thời gian để xác định rõ mục tiêu thử việc từ KPI, đầu việc cụ thể đến thời gian đánh giá, bạn đã đi trước một bước.

Song song đó, việc hiểu rõ ai là người trực tiếp theo dõi và đánh giá mình cũng như nắm chắc các mốc thời gian quan trọng như báo cáo, đánh giá giữa kỳ hay thời điểm kết thúc thử việc sẽ giúp bạn làm việc có định hướng hơn. Khi mọi thứ đã rõ ràng, bạn không còn rơi vào trạng thái mơ hồ, loay hoay cố gắng trong im lặng để rồi tự hỏi đầy tiếc nuối: “Mình đã rất nỗ lực, nhưng vì sao vẫn trượt?”.

Đừng chỉ làm việc, hãy làm đúng kỳ vọng

Một sai lầm không ít người mắc phải trong giai đoạn thử việc là quá mải mê thể hiện năng lực cá nhân mà quên mất điều công ty thực sự đang tìm kiếm. Trong khi đó, thử việc lại là lúc bạn cần lắng nghe và quan sát nhiều hơn như nhìn cách sếp đánh giá một nhân viên được việc ra sao, để ý phong cách làm việc chung của cả team là nhanh gọn hay thiên về sáng tạo linh hoạt.

Đôi khi, chỉ cần một câu hỏi thẳng thắn nhưng tinh tế về tiêu chí của một nhân sự đạt yêu cầu cũng đủ giúp bạn điều chỉnh hướng đi của mình. Bởi sau cùng, làm đúng thứ công ty cần luôn quan trọng hơn việc bạn làm rất giỏi một điều mà họ không đặt ưu tiên.

Có thái độ phù hợp

Ở nhiều doanh nghiệp, thái độ đôi khi còn nói lên nhiều điều hơn cả kỹ năng. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ như đúng giờ và giữ lời hứa hay chủ động cập nhật tiến độ công việc thay vì chờ đến lúc bị hỏi, lại chính là thứ tạo nên sự khác biệt rõ ràng.

Bên cạnh đó, việc sẵn sàng đón nhận góp ý với tinh thần cầu thị, không phản ứng phòng thủ, cho thấy bạn thực sự muốn tiến bộ. Và khi được giao việc mới, hãy dám nhận nhưng cũng đừng ngại đặt câu hỏi khi chưa rõ, bởi đó là cách làm việc có trách nhiệm.

Giao tiếp thông minh với sếp và đồng nghiệp

Với sếp, hãy tập thói quen báo cáo ngắn gọn, đi thẳng vào kết quả và khi gặp vấn đề, đừng chỉ mang theo khó khăn mà hãy kèm ít nhất một phương án bạn đã suy nghĩ. Quan trọng hơn, biết lắng nghe nhiều hơn là tranh luận đúng sai sẽ giúp bạn ghi điểm về sự chín chắn.

Còn với đồng nghiệp, sự cởi mở, tôn trọng và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập. Tránh xa những câu chuyện nói xấu hay than phiền và thay vào đó, hãy quan sát cách mọi người phối hợp để tìm ra nhịp làm việc chung. Bởi rốt cuộc, một người làm được việc nhưng khó làm việc cùng hiếm khi là lựa chọn lâu dài.

Quản lý tốt thời gian và năng lượng cá nhân

Thử việc thường mang theo áp lực phải chứng minh bản thân thật nhanh và đó là lí do khiến nhiều người vô thức làm việc quá sức chỉ trong một thời gian ngắn. Làm việc chăm chỉ là cần thiết nhưng bền bỉ mới là điều quan trọng để đi đường dài.

Biết sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên, tránh ôm đồm mọi thứ cùng lúc sẽ giúp bạn giữ được hiệu suất ổn định. Song song đó, hãy dành thời gian trau dồi thêm những kỹ năng còn thiếu cho vị trí mình đang đảm nhận.

Ghi lại giá trị bạn tạo ra

Đừng chờ đến ngày cuối cùng của kỳ thử việc mới vội vàng nhìn lại xem mình đã làm được gì. Ngay từ những ngày đầu, việc chủ động ghi chú lại các đầu việc đã hoàn thành, lưu giữ kết quả, số liệu hay những phản hồi tích cực sẽ giúp bạn nhìn rõ hành trình nỗ lực của chính mình. Khi bạn hiểu rõ mình đã đóng góp điều gì cho team hay dự án, sự tự tin cũng dần được xây dựng theo thời gian. Và đến lúc buổi đánh giá diễn ra, bạn không chỉ nói bằng cảm xúc hay ấn tượng chung mà còn giúp người quản lý thấy rõ giá trị thực sự bạn đã mang lại.

Chủ động trao đổi về tương lai

Một cuộc trao đổi đúng lúc và đúng cách lại cho thấy bạn nghiêm túc với công việc và thật sự quan tâm đến chặng đường dài phía trước. Bạn hoàn toàn có thể chủ động xin phản hồi giữa kỳ để kịp thời điều chỉnh, đồng thời khéo léo thể hiện mong muốn gắn bó nếu cảm thấy phù hợp với môi trường và con người nơi đây.

Khi cần, hãy thẳng thắn chia sẻ về định hướng phát triển cá nhân để cả hai bên hiểu rõ kỳ vọng của nhau. Điều này sẽ giúp bạn để lại ấn tượng tích cực bởi nhà tuyển dụng thường đánh giá cao những người không chỉ làm tốt hiện tại mà còn biết nghĩ xa hơn cho tương lai.

Thử việc là lúc bạn thể hiện phiên bản làm việc chân thật và tốt nhất của mình. Khi hiểu rõ kỳ vọng, giữ thái độ tích cực, làm việc có chiến lược và giao tiếp đúng cách, cơ hội được giữ lại sẽ đến rất tự nhiên. Chúc bạn không chỉ vượt qua giai đoạn thử việc mà còn bắt đầu một hành trình làm việc thật đáng giá và nhiều cảm hứng .

Trang Trần