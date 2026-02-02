Mặt bằng Vinhomes Hạ Long Xanh - Vinhomes Global Gate Hạ Long

Nằm giữa trục phát triển chiến lược Quảng Yên - Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm trong KĐT phức hợp Hạ Long Xanh đang được định vị là một trong những đại đô thị có quy mô lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích hơn 4.100 ha và vốn đầu tư dự kiến gần 18 tỷ USD.

Phối cảnh mặt bằng Vinhomes Hạ Long Xanh.

Không chỉ gây chú ý bởi độ lớn, dự án còn tạo dấu ấn nhờ cách tổ chức không gian theo mô hình đô thị – nghỉ dưỡng – sinh thái phức hợp, thể hiện rõ qua mặt bằng Vinhomes Hạ Long Xanh được quy hoạch bài bản, đa lớp và có chiều sâu. Trên nền địa hình ven biển đặc trưng, đại đô thị được hình thành như một “thành phố ven vịnh” mới, nơi cư dân vừa tận hưởng tiện ích hiện đại, vừa tiếp cận trọn vẹn cảnh quan tự nhiên.

Cấu Trúc Quy Hoạch 4.100ha - Hai Cực Phát Triển Bổ Trợ Nhau

Theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, Vinhomes Hạ Long Xanh trải dài qua hai khu vực: khoảng 3.186 ha tại Hà An (Quảng Yên) và hơn 920 ha tại Tuần Châu (Hạ Long). Chính sự phân tách địa lý này tạo nền tảng cho hai “cực phát triển”.

Mặt bằng quy hoạch Vinhomes Global Gate Hạ Long 1/500 đã được phê duyệt.

Hà An trở thành lõi đô thị - thương mại - dịch vụ, nơi hình thành các khu nhà ở thấp tầng, cao tầng, trung tâm thương mại, trục phố mua sắm và quảng trường sôi động.

Trong khi đó, Tuần Châu được định vị là vùng lõi nghỉ dưỡng - du lịch ven biển với resort, bãi tắm, khách sạn, bến du thuyền và chuỗi tiện ích đặc thù biển. Khi kết nối bằng hệ thống giao thông liên hoàn, hai khu vực này tạo thành một đại đô thị hoàn chỉnh, vừa sôi động, vừa mang chất nghỉ dưỡng đậm nét.

Phân Khu Chức Năng Đa Dạng - Vận Hành Thống Nhất

Điểm nổi bật trong mặt bằng Vinhomes Global Gate Hạ Long Xanh là sự phân bổ chức năng rõ ràng, có tổ chức và hướng tới trải nghiệm sống đa dạng. Khu nhà ở thấp tầng - gồm biệt thự, liền kề, shophouse - được bố trí ven công viên, hồ lớn, kênh nước và trục cảnh quan để tạo nên những quần thể sống hài hòa thiên nhiên. Khu căn hộ cao tầng nằm tại các lõi thương mại, tận dụng tầm nhìn hướng hồ hoặc hướng vịnh. Xen kẽ các khu ở là hệ thống tiện ích thương mại - dịch vụ: trung tâm mua sắm, khách sạn, phố đi bộ, tổ hợp giải trí... giúp duy trì nhịp sống sôi động. Riêng khu vực Tuần Châu được quy hoạch theo hướng nghỉ dưỡng chuyên sâu, hình thành hệ sinh thái du lịch ven biển hoàn chỉnh.

Không Gian Xanh - Mặt Nước Lớn Làm “Linh Hồn” Của Quy Hoạch

Một giá trị tạo nên sức hút của Vinhomes Hạ Long Xanh chính là tỷ lệ mặt nước và cây xanh rất lớn. Hơn 151 ha được dành cho rừng phòng hộ, cùng hàng loạt hồ điều hòa, đầm tự nhiên và tuyến kênh cảnh quan chạy xuyên dự án. Quy hoạch này giữ được bản sắc “ven vịnh” đặc trưng của Quảng Ninh, đồng thời cải thiện vi khí hậu, giúp cư dân tận hưởng không gian mát lành mỗi ngày. Trong mặt bằng Vinhomes Hạ Long Xanh, các trục cảnh quan được thiết kế liên hoàn, kết nối từ Hà An đến Tuần Châu, tạo nên chuỗi công viên - mặt nước đặc sắc mà không nhiều đại đô thị đạt được.

Hệ Thống Giao Thông - Trục Sống Kết Nối Đô Thị Với Biển

Tương tự các đại đô thị hiện đại trên thế giới, Vinhomes Global Gate Hạ Long Xanh được phát triển trên nền tảng hạ tầng giao thông hoàn chỉnh. Dự án kết nối trực tiếp với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và các tuyến ven biển trọng điểm.

Hạ tầng giao thông đang là điểm sáng giúp Hạ Long đón nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư.

Bên trong đại đô thị, các đại lộ trung tâm được quy hoạch rộng rãi, kết hợp đường ven hồ - ven sông và hệ thống cầu cảnh quan, mang lại trải nghiệm di chuyển thông thoáng nhưng vẫn giàu cảm xúc. Mô hình “đô thị 15 phút” được áp dụng triệt để: cư dân có thể tiếp cận trường học, bệnh viện, thương mại, công viên và bến du thuyền chỉ trong thời gian rất ngắn. Khu vực Tuần Châu với bến du thuyền quốc tế còn mở ra tiềm năng kết nối đường thủy - điểm cộng hiếm có trong các đại đô thị Việt Nam.

Cơ Cấu Sản Phẩm Đa Dạng - Đáp Ứng Đầy Đủ Nhu Cầu An Cư Và Đầu Tư

Mặt bằng Vinhomes Hạ Long Xanh cho thấy dự án dự kiến cung cấp hơn 55.000 sản phẩm bất động sản, bao gồm biệt thự đơn lập, song lập, liền kề, shophouse, nhà phố thương mại, căn hộ cao tầng và hệ thống resort – khách sạn. Khu thấp tầng được ưu tiên tại những vị trí đẹp như ven hồ, ven kênh hoặc gần sân golf, gia tăng giá trị nghỉ dưỡng và tiềm năng tăng giá. Khu thương mại - dịch vụ tập trung tại các trục lớn, trở thành tâm điểm kinh doanh và giải trí.

Các cụm căn hộ cao tầng tạo ra một lõi đô thị hiện đại, phù hợp nhu cầu ở thực, chuyên gia và khai thác cho thuê. Nhờ sự đa dạng này, đại đô thị có thể phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau: gia đình trẻ, chủ doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế đến nhà đầu tư dài hạn.

Tiến Độ Triển Khai Vinhomes Hạ Long Xanh Ra Sao?

Ở thời điểm hiện tại, những thông tin về mặt bằng Vinhomes Global Gate Hạ Long Xanh chủ yếu dừng ở mức định hướng và quy hoạch tổng thể. Các bản vẽ chi tiết từng phân khu, từng sản phẩm sẽ được công bố ở các giai đoạn mở bán cụ thể. Tuy nhiên, cấu trúc quy hoạch hiện tại đã đủ để thấy dự án được triển khai với tầm nhìn dài hạn và chuẩn mực cao, hướng tới kiến tạo một đại đô thị ven vịnh mang đẳng cấp quốc tế - nơi đô thị hiện đại và thiên nhiên bản địa giao thoa hoàn hảo.

