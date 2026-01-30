5 loại cây cần có trong văn phòng hiện đại

Trong những năm gần đây, xu hướng đưa cây xanh vào không gian làm việc ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Không chỉ giúp cải thiện thẩm mỹ, cây xanh còn góp phần nâng cao chất lượng không khí, tạo môi trường làm việc thân thiện hơn cho nhân sự văn phòng.

Dưới đây là 5 loại cây được đánh giá là phù hợp với không gian văn phòng hiện đại, vừa dễ chăm sóc vừa mang lại giá trị sử dụng lâu dài.

1. Cây Lưỡi Hổ cho văn phòng ít ánh sáng

Cây Lưỡi Hổ là lựa chọn phổ biến trong các không gian làm việc nhờ khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và môi trường máy lạnh. Loại cây này không cần tưới nước thường xuyên, dễ chăm sóc và có tuổi thọ cao.

Theo nhiều nghiên cứu, lưỡi hổ có khả năng hấp thụ một số khí độc thường xuất hiện trong không gian kín, góp phần cải thiện chất lượng không khí. Với dáng lá thẳng đứng, gọn gàng, cây phù hợp đặt tại góc phòng, hành lang hoặc phòng họp, giúp không gian thêm hiện đại và ngăn nắp.

Cây Lưỡi Hổ là lựa chọn phổ biến trong các không gian làm việc hiện nay

2. Cây Kim Tiền tạo điểm nhấn cho không gian làm việc

Kim Tiền là loại cây được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ hình dáng đẹp và ý nghĩa phong thủy tích cực. Thân cây khỏe, lá xanh bóng mang lại cảm giác sinh động, giúp không gian làm việc trở nên tươi mới hơn.

Ưu điểm của Kim Tiền là dễ thích nghi với môi trường văn phòng, không đòi hỏi nhiều ánh sáng và công chăm sóc. Cây thường được bố trí tại khu vực lễ tân, phòng quản lý hoặc không gian sinh hoạt chung, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

Kim Tiền dễ thích nghi với môi trường văn phòng, không đòi hỏi nhiều ánh sáng

3. Cây Trầu Bà trang trí văn phòng tối giản

Trong các văn phòng thiết kế theo phong cách hiện đại hoặc tối giản, cây Trầu Bà được ưa chuộng nhờ dáng rủ tự nhiên, giúp không gian bớt khô cứng. Cây có thể đặt trên kệ cao, tủ hồ sơ hoặc treo tường, vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo chiều sâu thị giác.

Trầu Bà sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng gián tiếp và không cần chăm sóc cầu kỳ. Ngoài yếu tố trang trí, cây còn có khả năng lọc không khí, phù hợp với những văn phòng có mật độ nhân sự cao hoặc không gian kín.

cây Trầu Bà được ưa chuộng nhờ dáng rủ tự nhiên, giúp không gian bớt khô cứng

4. Cây Cau Tiểu Trâm phù hợp với văn phòng nhỏ

Cau tiểu trâm có hình dáng thanh mảnh, tán lá nhỏ gọn, phù hợp với nhiều diện tích văn phòng khác nhau. Cây thường được bố trí tại hành lang, khu vực tiếp khách hoặc lối đi chung để tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu.

Loại cây này góp phần cân bằng không gian, giúp môi trường làm việc trở nên hài hòa hơn. Khi kết hợp với ánh sáng tự nhiên và nội thất hiện đại, cau tiểu trâm mang lại cảm giác thư giãn, giảm áp lực cho nhân sự trong quá trình làm việc.

Cau tiểu trâm có hình dáng thanh mảnh nên phù hợp với nhiều diện tích văn phòng

5. Sen Đá hoặc Xương Rồng Mini đặt trên bàn làm việc

Đối với bàn làm việc cá nhân, sen đá và xương rồng mini là lựa chọn phù hợp nhờ kích thước nhỏ gọn và khả năng chăm sóc đơn giản. Những chậu cây nhỏ không chiếm nhiều diện tích nhưng vẫn tạo điểm nhấn tinh tế cho góc làm việc.

Sen đá mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong khi xương rồng thể hiện sự mạnh mẽ, bền bỉ. Cả hai đều thích hợp với môi trường điều hòa và phù hợp với nhịp làm việc bận rộn của nhân viên văn phòng.

Sen đá và xương rồng mini là lựa chọn phù hợp nhờ kích thước nhỏ gọn

Trên thực tế, việc bố trí cây xanh hiệu quả trong văn phòng không chỉ dừng lại ở lựa chọn loại cây phù hợp mà còn cần được tính toán đồng bộ với mặt bằng, ánh sáng và phong cách thiết kế tổng thể.

Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp thiết kế nội thất văn phòng phù hợp định hướng phát triển dài hạn, việc lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm thực tế và hiểu rõ nhu cầu vận hành đóng vai trò quan trọng.

New Office 24H hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và thi công văn phòng, hướng đến không gian làm việc linh hoạt, bền vững và tối ưu trải nghiệm người sử dụng.

Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn giải pháp phù hợp với diện tích, ngân sách và mục tiêu sử dụng.

Thông tin liên hệ New Office 24H:

Hotline: 0969 180 949

Địa chỉ: 203 đường III, KDC Khang Điền, P. Phước Long B, TP.HCM