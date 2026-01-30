Top 5 máy hủy tài liệu văn phòng đáng mua nhất 2026

Giữa một rừng các thương hiệu và model trên thị trường, đâu là chiếc máy chân ái cho văn phòng của bạn? Bền bỉ, bảo mật cao, ít kẹt giấy và giá thành hợp lý?

Dựa trên kinh nghiệm cung cấp thiết bị văn phòng và phản hồi thực tế từ hàng nghìn khách hàng, chúng tôi đã lọc ra Top 5 máy hủy giấy văn phòng đáng mua nhất năm 2026.

Tiêu chí lựa chọn máy hủy tài liệu năm 2026

Trước khi đi vào review chi tiết, hãy chắc chắn bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì:

- Kiểu hủy: Hủy vụn hoặc Hủy siêu vụn để đảm bảo bảo mật. Tuyệt đối hạn chế hủy sợi cho tài liệu quan trọng.

- Công suất: Phải phù hợp với số lượng nhân sự để tránh lãng phí do không sử dụng hết công suất hay máy bị quá tải do sử dụng vượt công suất.

- Độ ồn: Văn phòng hiện đại cần sự yên tĩnh, dưới 58dB là con số lý tưởng.

Tính năng: Hãy ưu tiên chọn máy huỷ có tích hợp nhiều tính năng và công nghệ hiện đại.

Và dưới đây là 5 ứng cử viên sáng giá nhất:

Magitech DM-120C

Nếu văn phòng của bạn có quy mô vừa và nhỏ (dưới 20 người) và cần một giải pháp ngon-bổ-rẻ, Magitech DM-120C là cái tên không thể bỏ qua.

Đặc điểm nổi bật:

- Công suất hủy: 12 tờ/lần (A4).

- Kiểu hủy: Hủy vụn (kích thước 4x30mm).

- Thùng chứa: 25 Lít.

Phù hợp với: Phòng hành chính, Kế toán doanh nghiệp SME.

2. Magitech DM-120M

Cùng mẹ với DM-120C nhưng DM-120M (chữ M viết tắt của Micro-cut) được nâng cấp lên một tầm cao mới về độ bảo mật.

Đặc điểm nổi bật:

- Khả năng hủy siêu vụn: Máy nghiền giấy thành những mảnh cực nhỏ (2x10mm).

- Độ ồn thấp: Dòng M thường hoạt động êm ái hơn, tiếng động cơ rất đầm.

- Đa năng: Hủy được cả kim bấm, thẻ từ.

Phù hợp với: Phòng Giám đốc, HR, Pháp chế, Ngân hàng.

3. Silicon PS-200C

Silicon là thương hiệu thiết bị văn phòng đến từ Mỹ đã quá quen thuộc tại Việt Nam. Model PS-200C là đại diện tiêu biểu cho sự mạnh mẽ và công suất lớn.

Đặc điểm nổi bật:

- Công suất khủng: Có thể hủy tới 18-20 tờ/lần.

- Chống kẹt giấy: Công nghệ tự động đảo ngược (Auto Reverse) khi bị kẹt giấy giúp bảo vệ dao cắt và motor tối đa.

- Thùng chứa lớn: Dung tích lên đến 38 Lít, giảm thiểu số lần phải đi đổ rác.

Phù hợp với: Văn phòng quy mô trung bình đến lớn (30-50 người), các công ty Xây dựng, Logistics.

4. Ziba HC-27

Ziba HC-27 chinh phục người dùng không chỉ bởi hiệu năng mà còn bởi thiết kế hiện đại và khả năng vận hành êm ái đáng kinh ngạc.

Đặc điểm nổi bật:

- Siêu êm: Độ ồn được kiểm soát tối đa (<55dB), gần như không gây ảnh hưởng đến sự tập trung của nhân viên xung quanh.

- Công suất mạnh: Hủy 15-17 tờ/lần.

- Tốc độ hủy nhanh: 3.5m/phút, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Phù hợp với: Văn phòng thiết kế, sáng tạo, không gian làm việc chung, thư viện.

5. Bingo C46CDT

Kết thúc danh sách là một đại diện đến từ công nghệ Đức – Bingo C46CDT. Đây là dòng máy hủy đa năng thực thụ.

Đặc điểm nổi bật:

- Hủy đa chất liệu: Ngoài giấy, máy có khe hủy riêng biệt cho đĩa CD/DVD, thẻ ATM, thẻ tín dụng (Credit Card) cực kỳ mạnh mẽ.

- Dao cắt siêu bền: Thừa hưởng công nghệ luyện kim của Đức, dao cắt của Bingo C46CDT cực kỳ sắc bén và bền bỉ theo thời gian.

- Cảm biến thông minh: Tự động ngắt khi cửa mở, khi thùng đầy hoặc khi máy quá nhiệt.

Phù hợp với: Các tập đoàn đa quốc gia, công ty Công nghệ, Trung tâm dữ liệu.

Mua máy hủy tài liệu chính hãng ở đâu uy tín năm 2026?

Việc chọn được model máy ưng ý mới chỉ là 50% chặng đường. 50% còn lại quyết định độ bền của máy nằm ở việc bạn mua ở đâu và chế độ bảo hành như thế nào.

Thị trường máy hủy tài liệu hiện nay xuất hiện không ít hàng giả, hàng tân trang với dao cắt kém chất lượng, chỉ dùng vài tháng là mòn hoặc kẹt liên tục.

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ tin cậy, ICT Sài Gòn chính là điểm đến hàng đầu được hàng nghìn doanh nghiệp tại TP.HCM và khu vực phía Nam chọn mặt gửi vàng.

Tại sao nên mua máy hủy tài liệu tại ICT Sài Gòn?

- Cam kết chính hãng 100%: Chúng tôi là đối tác phân phối trực tiếp của Magitech, Silicon, Ziba, Bingo.

- Giá cả cạnh tranh nhất thị trường: Nhập khẩu trực tiếp không qua trung gian giúp ICT Sài Gòn luôn có mức giá tốt nhất cho khách hàng.

- Tư vấn chuyên sâu: Đội ngũ tư vấn viên am hiểu kỹ thuật sẽ giúp bạn chọn đúng dòng máy phù hợp với công suất sử dụng thực tế, tránh lãng phí ngân sách.

- Bảo hành chuyên nghiệp: Máy hủy giấy là thiết bị cơ khí, cần bảo dưỡng dao cắt định kỳ. Kỹ thuật viên của ICT Sài Gòn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn nhanh chóng khi máy gặp sự cố.

Đừng để rủi ro bảo mật đe dọa doanh nghiệp của bạn!

Hãy trang bị ngay một trong Top 5 siêu phẩm máy hủy giấy trên để an tâm phát triển kinh doanh.

Liên hệ ngay với ICT Sài Gòn để nhận báo giá ưu đãi và quà tặng hấp dẫn:

