Cảm biến gió ATPro giúp đo tốc độ và hướng gió chính xác hiệu quả

Trong các hệ thống quan trắc môi trường, khí tượng hay trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đo lường chính xác tốc độ và hướng gió đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các thông số này giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định chính xác trong vận hành, sản xuất cũng như dự báo thời tiết. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về giải pháp cảm biến gió ATPro giúp đo tốc độ và hướng gió chính xác hiệu quả, đồng thời khám phá 2 thiết bị tiêu biểu gồm cảm biến đo tốc độ gió - hướng gió RK120-01C và cảm biến tốc độ gió RK100-02 đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống quan trắc hiện nay.

Vai trò quan trọng của cảm biến gió trong hệ thống quan trắc môi trường

Gió là một trong những yếu tố khí tượng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, hàng không, hàng hải, năng lượng gió, môi trường và xây dựng. Việc đo đạc chính xác tốc độ gió và hướng gió giúp:

- Theo dõi, dự báo thời tiết chính xác hơn

- Đánh giá tiềm năng phát triển điện gió

- Giám sát điều kiện môi trường

- Kiểm soát an toàn trong các công trình xây dựng

- Tối ưu hoá hệ thống thông gió, điều hoà không khí

Chính vì vậy, các cảm biến gió hiện đại luôn được ưu tiên sử dụng trong các trạm quan trắc khí tượng, hệ thống giám sát môi trường và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

Giới thiệu giải pháp cảm biến gió ATPro giúp đo tốc độ và hướng gió chính xác, hiệu quả

Cảm biến đo tốc độ gió và hướng gió RK120-01C

RK120-01C là thiết bị tích hợp 2 chức năng đo trong cùng một cảm biến, giúp tối ưu chi phí và không gian lắp đặt. Sản phẩm có cấu trúc chắc chắn, hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường ngoài trời như nắng, mưa, gió mạnh hoặc nhiệt độ khắc nghiệt.

Cảm biến đo tốc độ gió và hướng gió RK120-01C hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến cốc quay để đo tốc độ gió và cảm biến cánh hướng để xác định hướng gió. Khi gió thổi, các cốc quay sẽ quay với tốc độ tỉ lệ thuận với vận tốc gió. Đồng thời, cánh hướng gió sẽ xoay theo hướng gió thực tế, giúp hệ thống xác định chính xác phương gió. Dữ liệu thu thập được chuyển đổi thành tín hiệu điện và truyền về hệ thống giám sát trung tâm.

Đặc điểm nổi bật của cảm biến RK120-01C:

- Tích hợp đo tốc độ và hướng gió trong cùng một thiết bị

- Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt

- Độ chính xác cao, phản hồi nhanh

- Hoạt động ổn định trong môi trường ngoài trời

- Tuổi thọ cao

Cảm biến tốc độ gió RK100-02

RK100-02 là cảm biến đo tốc độ gió dạng cốc quay được thiết kế để hoạt động ổn định trong môi trường ngoài trời. Thiết bị có cấu trúc đơn giản nhưng bền bỉ, phù hợp với nhiều hệ thống đo tốc độ gió chuyên nghiệp. Cảm biến có khả năng phản hồi nhanh với sự thay đổi của gió, đảm bảo dữ liệu thu thập được luôn chính xác, kịp thời.

Cảm biến RK100-02 sử dụng bộ cốc quay để đo vận tốc gió. Khi gió thổi, các cốc quay sẽ quay quanh trục cảm biến. Tốc độ quay của cốc tỉ lệ thuận với tốc độ gió. Hệ thống bên trong cảm biến sẽ chuyển đổi chuyển động quay thành tín hiệu điện để truyền về bộ xử lý dữ liệu. Nhờ thiết kế tối ưu, RK100-02 có thể đo chính xác cả trong điều kiện gió nhẹ lẫn gió mạnh.

Đặc điểm nổi bật của cảm biến tốc độ gió RK100-02 :

- Thiết kế bền bỉ, chịu được môi trường khắc nghiệt

- Độ chính xác cao

- Độ nhạy cao với gió nhẹ

- Hoạt động ổn định trong thời gian dài

- Dễ dàng lắp đặt, bảo trì

Ứng dụng nổi bật của cảm biến gió ATPro trong thực tế

Hiện nay, cảm biến gió ATPro được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ độ chính xác cao và độ bền vượt trội.

- Quan trắc khí tượng: trạm khí tượng sử dụng cảm biến gió để theo dõi các thông số thời tiết, phục vụ cho công tác dự báo và nghiên cứu khí hậu

- Năng lượng gió: trong các dự án điện gió, đo tốc độ và hướng gió giúp đánh giá tiềm năng phát điện, đồng thời tối ưu vị trí lắp đặt tuabin

- Nông nghiệp thông minh: cảm biến gió giúp kiểm soát điều kiện thời tiết trong canh tác, hỗ trợ hệ thống phun tưới và bảo vệ cây trồng

- Giám sát môi trường: trong các khu công nghiệp, đô thị, cảm biến gió giúp theo dõi sự phát tán của khí thải và bụi trong không khí

- Công trình xây dựng: dữ liệu thu thập từ cảm biến gió giúp đảm bảo an toàn cho các công trình cao tầng và các thiết bị làm việc trên cao

ATPro là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị đo lường, cảm biến công nghiệp và giải pháp tự động hoá cho doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Liên hệ ngay để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

