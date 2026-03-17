Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Căn cứ nhu cầu công việc và kế hoạch nhân sự của Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ; để bổ sung nhân lực phục vụ công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ thông báo tuyển dụng lao động với các nội dung như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Số lượng 10 kỹ sư chuyên ngành về: Giao thông, Thuỷ lợi, Xây dựng.

2. Vị trí tuyển dụng : Làm công tác quản lý dự án tại văn phòng và quản lý thi công xây dựng công trình tại hiện trường các dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ tổ chức thực hiện.

3. Yêu cầu chung:

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng;

- Sử dụng tốt các phần mềm phục vụ thiết kế, lập dự toán, quản lý dự án công trình xây dựng; sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; có kỹ năng quản lý và giao tiếp tốt;

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công và quản lý dự án từ 3 năm trở lên.

4. Điều kiện làm việc: Người lao động được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được hưởng đầy đủ các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của nhà nước đối với người lao động.

5. Hồ sơ dự tuyển: 02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học và các chứng chỉ khác;

- Bản sao Căn cước công dân;

- Giấy khám sức khoẻ (trong thời hạn 06 tháng);

- 04 ảnh 4x6;

- Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệp công tác (nếu có).

6. Thời gian và đ ịa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/3/2026 đến hết ngày 20/4/2026.

- Địa điểm nhận hồ sơ (nộp trực tiếp): tại phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ.

- Địa chỉ: Số 215, đường Minh Lang, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại liên hệ: 0210.3846.172.

Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ thông báo để các cá nhân có nhu cầu biết và đăng ký dự tuyển./.