PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỆ SINH THÁI SÂM NỮ HOÀNG: Chiến lược liên kết nông dân - doanh nghiệp - thị trường

Trong bối cảnh ngành dược liệu Việt Nam đang từng bước chuyển dịch theo hướng chuyên nghiệp, có quy hoạch và gắn với chuỗi giá trị dài hạn, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng diện tích trồng mà còn là xây dựng mô hình phát triển bền vững. Trong xu thế đó, Sâm Nữ Hoàng được đánh giá là một trong những cây dược liệu giàu tiềm năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới thị trường quốc tế.

1. Tiềm năng dược liệu của Sâm Nữ Hoàng

Sâm Nữ Hoàng được giới chuyên môn xem là “viên ngọc mới” của ngành dược liệu Việt Nam nhờ nhiều ưu thế nổi bật như chu kỳ sinh trưởng ngắn, chỉ từ 10-12 tháng, hàm lượng hoạt chất sinh học cao và khả năng ứng dụng đa dạng. Các nghiên cứu cho thấy cây chứa nhiều hoạt chất giá trị như polyphenol, polysaccharide, saponin và flavonoid - những thành phần có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường miễn dịch và chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ dừng lại ở củ sâm, các bộ phận khác như lá, thân và hoa đều có thể được khai thác để phát triển nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ trà sâm, cao chiết, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Đây chính là lợi thế quan trọng giúp Sâm Nữ Hoàng có khả năng tạo ra hệ sản phẩm phong phú và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

2. Chiến lược xây dựng hệ sinh thái sản xuất bền vững

Theo ông Hồ Triệu Phú Duy - người khởi xướng và định hình hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng – cây sâm chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trong đó, người nông dân không chỉ là người cung cấp nguyên liệu, mà là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ chuỗi giá trị. Nếu sản xuất chỉ dừng lại ở việc bán nguyên liệu thô với giá cả bấp bênh, trong khi doanh nghiệp phải gánh toàn bộ rủi ro thị trường, thì mô hình đó khó có thể phát triển bền vững.

Xuất phát từ tư duy này, Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Sâm Nữ Hoàng đã định hướng xây dựng hệ sinh thái toàn diện, bao gồm cả vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thương mại hóa, nhằm hình thành chuỗi giá trị khép kín và ổn định.

Xây dựng vùng nguyên liệu tập trungTừ những diện tích canh tác nhỏ lẻ ban đầu, doanh nghiệp đã từng bước tổ chức vùng trồng Sâm Nữ Hoàng theo mô hình liên kết sản xuất. Quy trình trồng và chăm sóc được chuẩn hóa, nông dân được hỗ trợ kỹ thuật và cam kết bao tiêu sản phẩm. Việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung không chỉ giúp đảm bảo chất lượng đồng đều, kiểm soát tốt hoạt chất sinh học, mà còn tạo niềm tin và sự gắn bó lâu dài cho người trồng.

Chuỗi sản xuất khép kín, minh bạch chất lượngToàn bộ các khâu từ nuôi trồng, sơ chế, chiết xuất, nghiên cứu sản phẩm đến phân phối đều được kết nối và kiểm soát chặt chẽ. Mô hình này hướng tới các tiêu chuẩn an toàn, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc, qua đó gia tăng giá trị cho sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu dược liệu Việt có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

3. Mô hình hợp tác 2–1: Chia sẻ trách nhiệm, hài hòa lợi ích

Một điểm nhấn trong hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng là mô hình hợp tác “2 phần doanh nghiệp - 1 phần người dân”. Theo cơ chế này, doanh nghiệp đóng vai trò đầu tàu khi đầu tư hai phần chi phí ban đầu, bao gồm giống cây và hỗ trợ kỹ thuật canh tác, giúp người trồng tiếp cận quy trình sản xuất chuẩn ngay từ đầu. Người dân tham gia một phần vốn đối ứng, từ đó nâng cao trách nhiệm và tính chủ động trong suốt quá trình canh tác.

Trong giai đoạn thu hoạch, các sản phẩm từ hoa, lá và cành sâm được người dân bán lại cho doanh nghiệp và hưởng toàn bộ giá trị, tạo nguồn thu ổn định trong thời gian chờ thu hoạch củ. Đối với củ sâm – sản phẩm cốt lõi có giá trị kinh tế cao - lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ 50/50 giữa doanh nghiệp và người trồng. Cơ chế này giúp chia sẻ rủi ro và lợi ích một cách minh bạch, tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững.

4. Tác động địa phương và triển vọng kinh tế - xã hội

Mô hình phát triển vùng nguyên liệu Sâm Nữ Hoàng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân mà còn góp phần tạo sinh kế ổn định cho cộng đồng địa phương. Người dân được đào tạo kỹ thuật, tiếp cận quy trình sản xuất có kiểm soát và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dược liệu. Điều này góp phần phát triển kinh tế nông thôn và tạo thêm việc làm tại chỗ.

Bên cạnh thị trường nội địa, tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm từ sâm - đặc biệt vào những thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu - mở ra triển vọng đưa Sâm Nữ Hoàng từng bước hiện diện trên thị trường quốc tế.

5. Kết luận

Hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng do Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Sâm Nữ Hoàng xây dựng là một mô hình tiêu biểu cho định hướng phát triển ngành dược liệu Việt Nam theo hướng bền vững, minh bạch và gia tăng giá trị. Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, mô hình này còn góp phần thiết lập chuẩn mực mới trong hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân, mở ra hướng đi dài hạn cho sự phát triển của các cây dược liệu tiềm năng tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thôn Diêm Điền, Xã Tam Xuân,Thành phố Đà Nẵng

Hotline / Zalo: 088 86 34567