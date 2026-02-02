Dịch vụ gia công cao su tại Nhựa Công Nghiệp Thời Dựng

Các sản phẩm cao su kỹ thuật mua sẵn đôi khi không đáp ứng đúng về thiết kế và hiệu năng, nhu cầu sử dụng. Một trong những giải pháp hiệu quả nhất hiện nay chính là dịch vụ gia công cao su theo yêu cầu được Công ty Thời Vận đã và đang cung cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Cùng tìm hiểu chi tiết về dịch vụ giúp đơn vị bạn có lựa chọn gia công cao su kỹ thuật tối ưu ngay sau đây.

Dịch vụ gia công cao su theo yêu cầu là gì?

Dịch vụ gia công cao su theo yêu cầu là quy trình sản xuất các chi tiết, sản phẩm cao su kỹ thuật được thiết kế và chế tạo dựa trên những yêu cầu riêng của khách hàng. Dịch vụ giúp các chi tiết đảm bảo đúng kích thước, chất liệu, hình dạng và đặc tính kỹ thuật mong muốn khác mua sản phẩm có sẵn trên thị trường. Các sản phẩm cao su được gia công theo yêu cầu rất đa dạng, trong đó có:

- Ron cao su kỹ thuật (gasket, gioăng đệm) dùng trong hệ thống đường ống, máy móc, lắp ráp thiết bị.

- Cao su tấm kỹ thuật chịu nhiệt, chống dầu, chống mài mòn.

- Chi tiết cao su định hình cho các ứng dụng đặc thù trong công nghiệp cơ khí, ô tô, hóa chất.

Dịch vụ gia công cao su theo yêu cầu tạo ra sản phẩm chính xác, phù hợp từng ứng dụng thực tế của khách hàng.

Quy trình gia công cao su theo yêu cầu

Để đảm bảo sản phẩm cao su được gia công chính xác và đạt chất lượng tối ưu, quy trình thực hiện tại Công ty Thời Vận thường được triển khai theo các bước cơ bản sau:

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin kỹ thuật (kích thước, vật liệu, số lượng...) và tư vấn giải pháp phù hợp.

- Bước 2: Lập bản vẽ kỹ thuật, lựa chọn cao su phù hợp như cao su EPDM, NBR, silicone, viton...

- Bước 3: Gia công sản phẩm, cắt, ép – đúc khuôn, bọc cao su kim loại, gia công ron/gioăng theo yêu cầu.

- Bước 4: Kiểm tra kích thước, độ bền, độ đàn hồi trước khi xuất xưởng.

Bước 5: Giao đúng tiến độ, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn sử dụng cho khách hàng.

Dịch vụ nhận gia công cao su theo yêu cầu đa dạng sản phẩm ron, gioăng cao su.

Báo giá gia công cao su theo yêu cầu

Giá của dịch vụ gia công cao su theo yêu cầu còn phụ thuộc chất liệu, kích thước & độ dày của sản phẩm, độ phức tạp của thiết kế, số lượng đặt hàng,... Dưới đây là khoảng giá tham khảo của dịch vụ trên thị trường:

Loại sản phẩm Vật liệu phổ biến Giá tham khảo (VNĐ) Ron cao su chữ D, P, T EPDM, NBR, Silicone 6.000 – 20.000 VNĐ/mét Gioăng cao su mặt bích Cao su chịu dầu/ nhiệt 45.000 – 120.000 VNĐ/m2 Tấm cao su kỹ thuật EPDM, Neoprene, NR 85.000 – 180.000 VNĐ/m2 Cao su xốp định hình EVA, PE foam 65.000 – 150.000 VNĐ/m2 Cao su chịu nhiệt/ chống cháy Silicone/Viton 120.000 – 250.000 VNĐ/m2

Lưu ý: Đây là giá tham khảo, hãy liên hệ đơn vị gia công để nhận báo giá cụ thể.

Lý do nên chọn Công ty Thời Vận gia công ron cao su kỹ thuật

Khi doanh nghiệp cần một đơn vị uy tín để gia công ron cao su kỹ thuật hay các sản phẩm cao su kỹ thuật theo yêu cầu, Công ty Thời Vận là lựa chọn đáng tin cậy vì những lý do sau:

- Thời Vận đã hoạt động hơn nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp và gia công vật liệu công nghiệp, đặc biệt là cao su kỹ thuật, băng tải và nhựa công nghiệp – điều này giúp công ty hiểu rõ đặc tính vật liệu và yêu cầu kỹ thuật của từng ngành khách hàng.

- Công ty có kho vật liệu đa dạng từ cao su EPDM, NBR đến silicone, neoprene... phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau từ công nghiệp nặng đến nhẹ.

- Từ bước tiếp nhận yêu cầu đến gia công và kiểm tra chất lượng, mọi công đoạn đều được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, đảm bảo sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật của khách.

Thời Vận đặt dịch vụ chăm sóc khách hàng lên hàng đầu với tư vấn kỹ thuật tận tâm, giao hàng nhanh chóng và hỗ trợ sau bán hàng hiệu quả, giúp khách hàng tin tưởng và yên tâm đồng hành lâu dài.

Thời Vận cung cấp dịch vụ gia công cao su theo yêu cầu số lượng lớn.

Dịch vụ gia công cao su theo yêu cầu tại Công ty Thời Vận không chỉ giúp các doanh nghiệp sở hữu sản phẩm cao su kỹ thuật chất lượng cao, mà còn tối ưu chi phí và thời gian sản xuất trong rất nhiều ứng dụng công nghiệp. Với quy trình sản xuất bài bản, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp cùng hệ thống vật liệu đa dạng, Thời Vận tự tin đáp ứng mọi yêu cầu. Hãy liên hệ ngay với Thời Vận để nhận báo giá chi tiết và giải pháp gia công cao su kỹ thuật phù hợp nhất với nhu cầu.

Thông tin liên hệ Nhựa Công Nghiệp Thời Dựng

- CÔNG TY TNHH THỜI VẬN

- Đ/c: 25 Yersin, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Website: https://nhuacongnghiepthoidung.com/

- Email: nhuacongnghiepthoidung@gmail.com

- Điện thoại: 097 558 77 82 (Tuyền) – 078 987 1100 (Vũ)

- Giờ làm việc: 8:30 – 19:00 các ngày trong tuần

- Mã số thuế: 0313656142 – GPKD cấp ngày 22/02/2016 tại TPHCM

- GG Map: https://www.google.com/maps?cid=14244619778214173561