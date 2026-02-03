Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tìm kiếm đối tác thuê kho, văn phòng

{title}
Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO – www.habeco.com.vn) là chủ sở hữu công trình kho, văn phòng tại Phú Thọ với các đặc điểm:
Địa điểm: tại Khu 2, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.
Diện tích mặt bằng: 12.187 m2; các công trình hiện có:
STT
Công trình
Đơn vị
Diện tích (m2)
1
Nhà kho xưởng: 1 tầng, khung cột thép, tường gạch, mái tôn, sàn bê tông, cửa đi nhôm cuốn tự động, cửa sổ nhôm kính.
m2
4.300
2
Nhà văn phòng: 2 tầng, khung cột BTCT, tường gạch, sàn gạch lát, mái bằng BTCT lợp tôn chống nóng, cửa đi, cửa sổ nhôm kính.
m2
904
3
Nhà bảo vệ: 1 tầng, khung cột BTCT, tường gạch, sàn gạch lát, mái bằng BTCT lợp tôn chống nóng, cửa đi, của sổ nhôm kính
m2
21
4
Nhà để xe: cột kèo thép, mái tôn, sàn bê tông
m2
117
5
Đường giao thông, sân bãi nội bộ
m2
6.845
Hiện HABECO đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác để cho thuê sử dụng công trình trên.
Kính mời quý đối tác có nhu cầu liên hệ để tìm hiểu thông tinvàkhảo sát công trình. Thời gian: từ 8h00 đến 16h00 hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật).
Người liên hệ:
- Ông Trương Trường Giang, điện thoại: 0988515678; địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, Khu 2, Phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.
- Bà Phạm Tú Anh, điện thoại: 0982195293, địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội.
Trân trọng.
