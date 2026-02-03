Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tìm kiếm đối tác thuê kho, văn phòng

Các Mẫu Gạch Kính Lấy Sáng Giá Tốt Nhất Thị Trường Của Luxcasa

2026-02-03 16:43:00 Trong xu hướng thiết kế kiến trúc mở năm 2026, việc đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong ngôi nhà mà vẫn đảm bảo tính riêng tư và thẩm mỹ là một bài toán hóc búa. Gạch kính...

Shophouse Vinhomes Hạ Long Xanh: 5 Yếu tố tác động tiềm năng đầu tư

2026-02-03 16:28:00 Shophouse Vinhomes Hạ Long Xanh đang được nhiều nhà đầu tư chú ý khi đại đô thị 4.119ha ven vịnh này dần định hình như “thành phố mới” giữa phường Tuần Châu và Hà An.

Cần làm gì khi thử việc để được giữ lại chính thức?

2026-02-03 16:18:00 Giai đoạn thử việc luôn mang theo cảm giác vừa háo hức vừa áp lực, như bước vào một “vòng sát hạch” thầm lặng nhưng đầy thử thách. Giữa guồng quay công việc, những ánh nhìn...

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tìm kiếm...

2026-02-03 16:13:00 Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco – www.habeco.com.vn) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đồ uống (các sản phẩm bia,...

Mặt bằng Vinhomes Hạ Long Xanh - Vinhomes Global Gate Hạ Long

2026-02-02 17:33:00 Nằm giữa trục phát triển chiến lược Quảng Yên - Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm trong KĐT phức hợp Hạ Long Xanh đang được định vị là một trong những đại đô thị có quy...

Giải mã sức hút KCN Tây Bắc Hồ Xá: Hạ tầng hiện đại, đồng bộ, chi...

2026-02-02 16:27:00 Trong bối cảnh làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục đổ về Việt Nam năm 2026, các nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm quỹ đất sạch mà còn ưu tiên các điểm đến có khả...