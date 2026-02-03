Quảng cáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tìm kiếm đối tác thuê kho, văn phòng

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO – www.habeco.com.vn) là chủ sở hữu công trình kho, văn phòng tại Phú Thọ với các đặc điểm:

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tìm kiếm đối tác thuê kho, văn phòng

Địa điểm: tại Khu 2, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Diện tích mặt bằng: 12.187 m2; các công trình hiện có:

STT

Công trình

Đơn vị

Diện tích (m2)

1

Nhà kho xưởng: 1 tầng, khung cột thép, tường gạch, mái tôn, sàn bê tông, cửa đi nhôm cuốn tự động, cửa sổ nhôm kính.

m2

4.300

2

Nhà văn phòng: 2 tầng, khung cột BTCT, tường gạch, sàn gạch lát, mái bằng BTCT lợp tôn chống nóng, cửa đi, cửa sổ nhôm kính.

m2

904

3

Nhà bảo vệ: 1 tầng, khung cột BTCT, tường gạch, sàn gạch lát, mái bằng BTCT lợp tôn chống nóng, cửa đi, của sổ nhôm kính

m2

21

4

Nhà để xe: cột kèo thép, mái tôn, sàn bê tông

m2

117

5

Đường giao thông, sân bãi nội bộ

m2

6.845

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tìm kiếm đối tác thuê kho, văn phòng

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tìm kiếm đối tác thuê kho, văn phòng

Hiện HABECO đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác để cho thuê sử dụng công trình trên.

Kính mời quý đối tác có nhu cầu liên hệ để tìm hiểu thông tinvàkhảo sát công trình. Thời gian: từ 8h00 đến 16h00 hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật).

Người liên hệ:

- Ông Trương Trường Giang, điện thoại: 0988515678; địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, Khu 2, Phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

- Bà Phạm Tú Anh, điện thoại: 0982195293, địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Trân trọng.

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tìm kiếm đối tác thuê kho, văn phòng



 Từ khóa: Nước giải khát Văn phòng Hà nội Công trình Cổ phần Công ty phường Nông Trang Habeco Rượu tỉnh Phú Thọ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long