Hiền Lương: Hơn 100 hộ bị ngập, khẩn trương ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 29 đến sáng ngày 30/9, trên địa bàn xã Hiền Lương đã xảy ra mưa to; cùng với đó, các hồ, đập thủy điện đồng loạt xả lũ khiến mực nước sông Thao lên nhanh làm tràn đê bao Đồng Phạm đe dọa tính mạng, tài sản của Nhân dân, các công trình của Nhà nước... Trước tình hình đó, chính quyền xã Hiền Lương, các đơn vị quân đội, công an đã huy động tối đa lực lượng tham gia hỗ trợ Nhân dân ứng phó với thiên tai...

Xuống máy, thuyền sắt đã được huy động để hỗ trợ công tác di dời người và tài sản cho người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Tính đến 6h sáng 30/9, mực nước sông Thao tại xã Hiền Lương tiếp tục dâng, vượt báo động III hơn 1,15m, gây ngập lụt diện rộng. Toàn xã có trên 100 hộ bị ảnh hưởng, 87 hộ phải sơ tán, hơn 40ha lúa và diện tích nuôi trồng thủy sản chìm sâu trong nước; nhiều tuyến đường, công trình đê điều, thủy lợi hư hỏng, một số khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Mưa lũ cũng đã làm tràn kênh và sạt lở các đoạn đường kênh núi Ván ở khu 11; tàn kênh đập Phai Làng, khu 9...

Người dân di dời tài sản ra khỏi vùng ngập lụt.

Trước diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền xã cùng các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ khẩn trương triển khai phương án “bốn tại chỗ”, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ bị cô lập; lập chốt cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm ngập, ngầm tràn.

Theo lãnh đạo xã Hiền Lương, toàn xã có 32 khu dân cư với 5.823 hộ, dân số trên 22.000 người. Các hộ bị ngập lụt tập trung chủ yếu ở khu 3, 6,7,8, 9,14. Nhiều khu bị ngập sâu và bị cô lập hoàn toàn.

Xã chỉ đạo đắp con trạch chống tràn tại khu 8.

Lực lượng công an hỗ trợ di dời người, tài sản người dân ra khỏi vùng lũ lụt trong đêm.

Để ứng phó với bão, UBND xã đã chỉ đạo gia cố đê bao Đồng Phạm, đê bờ tràn Rơm (khu 5), chuẩn bị sẵn phương tiện, vật tư phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Hiện mực nước tiếp tục lên cao, xã tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, không lơ là, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Hiện nay, mực nước sông vẫn tiếp tục dâng, xã sẽ tiếp tục rà soát những hộ dân thuộc diện phải di dời để đưa đến vị trí an toàn, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời, rà soát các điểm đê xung yếu trên Quốc lộ 32 và đê bao Đồng Phạm để chắn bao cát ngăn nước tràn qua đê gây ảnh hưởng đến lúa và hoa màu của địa phương; phân công lực lượng ứng trực, theo dõi nắm tình hình các khu vực, tập trung triển khai các biện pháp cụ thể ứng phó, khắc phục mưa lũ, hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Lệ Oanh