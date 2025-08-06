Hiền Quan quyết tâm bứt phá

Đảng bộ xã Hiền Quan được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã: Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cũ). Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Hiền Quan phát triển nhanh và bền vững”. Đây cũng là quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên trọng thực hiện nhiệm vụ giai đoạn mới, mở ra những cơ hội cho miền đất nhiều giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo này.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hiền Quan với phương châm “Hành chính phục vụ” luôn nỗ lực nâng cao năng lực, ứng dụng CNTT, KH-KT tận tâm phục vụ nhân dân nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

Kết quả làm động lực phát triển

Giữa bộn bề công việc sau Đại hội Đảng bộ xã, khi trao đổi với phóng viên Báo và PT-TH Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Dù có nhiều khó khăn, biến động do sắp xếp, sáp nhập, nhưng tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn xã ổn định. Sau sáp nhập, hệ thống chính trị bước đầu được kiện toàn, bước vào hoạt động ngay không bị gián đoạn. Các chính sách mới ban hành phù hợp với thực tiễn; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai mạnh mẽ; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cấp gắn với tinh giản biên chế bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy xã đánh giá: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức khi tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, vượt dự đoán và gay gắt hơn so với dự báo, đặc biệt là đại dịch Covid-19 gây hậu quả nặng nề, kéo dài, tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội gián đoạn, chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, gần nhất là cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 và sự cố sập cầu Phong Châu đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của Nhân dân...

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 là 7,9 tỷ đồng, vượt 12% mục tiêu Nghị quyết; vốn đầu tư trên địa bàn 5 năm đạt 2.859 tỷ đồng, vượt 42% mục tiêu Nghị quyết; số khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 03 khu, đạt mục tiêu Nghị quyết ; t ỷ lệ khu dân cư văn hóa hằng năm đạt 95%, vượt mục tiêu nghị quyết...

KInh tế xã hội phát triển, nông thôn mới ở Hiền Quan đã có nhiều khởi sắc, làm động lực cho nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền

Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Dù còn nhiều tâm tư, khó khăn sau sáp nhập, nhưng đánh giá lại, Đảng bộ nhận thấy điều quan trọng nhất là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được tăng cường góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân. Đáng chú ý đã kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp trên...nên hệ thống chính trị nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, khoa học, tạo niềm tin cho Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Đảng có vững, dân có đồng thuận thì các nhiệm vụ phát triển KT-XH mới có điều kiện thuận lợi để phát triển. Thời gian qua, ở xã Hiền Quan chúng tôi sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã có 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Tầm gửi cây gạo (Hiền Quan), Đông trùng Hạ thảo BIO GOLD (Thanh Uyên). Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, triển khai đồng bộ, bên cạnh đó, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục ổn định, giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế và tác động tích cực đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực... Kinh tế phát triển đã làm động lực cho các nhiệm vụ VH-XH, GD-ĐT, đảm bảo ANTT nông thôn được giữ vững...

Quyết tâm chính trị mới ở Hiền Quan

Hiền Quan là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng, có vị trí thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối, quy hoạch đồng bộ, việc sáp nhập xã mở ra không gian, vị trí địa lý thuận lợi phát triển công nghiệp, logistics và du lịch...Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Sau hợp nhất địa giới hành chính của xã rộng, cơ sở vật chất thiếu, hạ tầng không đồng bộ, còn nhiều tồn tại vướng mắc về đất đai phải giải quyết; đời sống của người dân, năng lực của đa số doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh còn ở mức thấp cũng đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ...

Xác định rõ nhiệm vụ phát triển để tạo sức bật cho Hiền Quan trong 5 năm tới, đồng chí Nguyễn Chí Thắng- Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...Đặc biệt, phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và ý chí tự cường, khát vọng phát triển của Nhân dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực...

Hệ thống chính trị ổn định, công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền được chú trọng cùng với việc đẩy mạnh các hoạt dộng, phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể đã làm cho các phong trào, hoạt động của xã Hiền Quan phát triển, tạo động lực và khí thế thi đua mới

- Hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” của ĐV-TN xã Hiền Quan

Trong giai đoạn tới, Hiền Quan sẽ có nhiều việc phải làm, phải tư duy một cách bài bản, khoa học và dài hơi vì những mục tiêu phát triển trong một dư địa mới, nhiều cơ hội tiềm năng cũng như thách thức. Tuy nhiên, người đứng đầu cấp ủy xã khẳng định: Muốn phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ANTT cơ sở, thì nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên trước mắt là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, tích cực đi sâu, bám sát cơ sở trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối; nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền theo hướng “ hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả”...Chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp cận đô thị, từng bước hình thành các chuỗi sản xuất trong nông nghiệp, chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP có lợi thế, mang tính đặc thù của địa phương.

Quyết tâm đã rõ, mục tiêu đã cụ thể với nhiều giải pháp căn cơ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tin rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biết nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, Hiền Quan sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quốc Hội