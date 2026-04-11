Hiệu quả của mô hình ICM trên cây bưởi ở Xuân Viên

Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp duy trì ở mức cao, việc tổ chức sản xuất theo hướng an toàn, tiết giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng đang được ngành Nông nghiệp đặc biệt quan tâm. Mô hình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) gắn với tổ dịch vụ tại Hợp tác xã (HTX) bưởi Xuân Thủy, xã Xuân Viên đã bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, mở ra hướng đi bền vững cho sản xuất cây ăn quả trên địa bàn.

Giám đốc HTX bưởi Xuân Thủy Nguyễn Văn Nên kiểm tra vườn bưởi của gia đình sau khi áp dụng ICM.

Đầu năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT& BVTV) triển khai mô hình mô hình ICM gắn với dịch vụ bảo vệ thực vật trên cây bưởi và kết nối tiêu thụ sản phẩm tại Hợp tác xã bưởi Xuân Thủy với tổng diện tích 10ha cùng sự tham gia của 13 hộ trồng bưởi thuộc HTX. Sau khi mô hình được lựa chọn, Chi cục đã tiến hành tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia, cấp phát sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây bưởi do Chi cục biên soạn và phát hành.

Các hộ tham gia mô hình được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc cây bưởi như: Làm cỏ, tưới nước giữ ẩm; tỉa cành, tạo tán để loại bỏ các cành già, cành sâu bệnh sau thu hoạch, đặc biệt vào vụ Xuân và vụ Hè; đồng thời bón phân hợp lý, kết hợp giữa phân hữu cơ, phân vi sinh và phân hóa học theo tỷ lệ cân đối, đúng thời điểm sinh trưởng của cây.

Để phòng trừ sâu bệnh, Chi cục đã cử cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến dịch hại, hướng dẫn HTX và các hộ thành viên kỹ năng điều tra, phát hiện sớm, đồng thời thống nhất áp dụng các biện pháp phòng trừ phù hợp. Bên cạnh đó, Chi cục cung cấp thông tin về các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP, giúp người dân lựa chọn và sử dụng đúng quy định.

Trong công tác kết nối và tiêu thụ sản phẩm, Chi cục đã phối hợp với HTX xây dựng tem điện tử truy xuất nguồn gốc, thiết kế bao bì sản phẩm nhằm nâng cao khả năng nhận diện và quảng bá thương hiệu; đồng thời kết nối với Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Việt Xanh để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho HTX.

Nhờ ứng dụng ICM, gia đình ông Lương Đắc Quang, thành viên HTX bưởi Xuân Thủy tiết kiệm được chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh tế.

Sau hơn 4 năm triển khai, mô hình đã cho thấy những kết quả tích cực. Các vườn bưởi áp dụng ICM có mức độ sâu bệnh gây hại giảm rõ rệt; số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm trung bình hai lần so với phương thức canh tác truyền thống. Nhờ đó, chi phí sản xuất được tiết giảm, tỷ lệ quả bị nám giảm, mẫu mã quả được cải thiện, nâng cao giá trị thương phẩm.

Việc kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ và vô cơ không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào mà còn góp phần cải thiện độ phì nhiêu của đất, hạn chế thoái hóa đất và bảo vệ môi trường sinh thái. Năng suất vườn bưởi áp dụng ICM cũng tăng đáng kể, bình quân cao hơn trên 20 quả/cây so với phương thức truyền thống. Tỷ lệ quả loại A đạt gần 33%, tăng gần 5%; tỷ lệ quả loại B đạt trên 50%, cao hơn so với canh tác tập quán.

Hiệu quả kinh tế được thể hiện rõ khi tổng doanh thu đạt khoảng 220 triệu đồng/ha, cao hơn trên 80 triệu đồng so với vườn không áp dụng ICM; lợi nhuận đạt khoảng 172 triệu đồng/ha, tăng thêm gần 90 triệu đồng.

Đáng chú ý, cuối tháng 8/2022, HTX bưởi Xuân Thủy đã được cấp chứng nhận VietGAP, đồng thời được cấp tem truy xuất nguồn gốc điện tử và mã số vùng trồng, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm tiếp cận các thị trường khó tính như Nga và Hoa Kỳ.

Thành viên HTX bưởi Xuân Thủy áp dụng ICM trong chăm sóc bưởi.

Ông Nguyễn Văn Nên - Giám đốc HTX bưởi Xuân Thủy cho biết: Việc áp dụng ICM đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó cải thiện giá bán bưởi thương phẩm. Quan trọng hơn, HTX đã đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng, từng bước đưa sản phẩm tham gia thị trường quốc tế. Đây sẽ là động lực để HTX tiếp tục mở rộng áp dụng ICM trên toàn bộ diện tích, đồng thời liên kết với các đối tác nhằm nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục TT & BVTV khẳng định: Những kết quả tích cực mô hình ICM của HTX bưởi Xuân Thủy mang lại sẽ là điều kiện thuận lợi để nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh bởi với khoảng 11,8 nghìn ha bưởi trên toàn tỉnh. Thực hiện tốt ICM sẽ đưa cây bưởi trở thành một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh, hướng tới xuất khẩu.

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục nghiên cứu, mở rộng ứng dụng mô hình ICM trên các loại cây trồng chủ lực khác, nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

Quân Lâm