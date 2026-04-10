Hiệu quả số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Việc hoàn thành số hóa và đồng bộ toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) không chỉ là kết quả về tiến độ, mà đang tạo ra chuyển biến thực chất trong công tác quản lý CBCCVC của tỉnh. Từ chỗ hồ sơ phân tán, quản lý thủ công, đến nay dữ liệu đã được chuẩn hóa, tập trung và khai thác theo thời gian thực, góp phần nâng cao chất lượng điều hành, tăng tính minh bạch và hiệu quả thực thi công vụ.

Cán bộ Sở Nội vụ rà soát dữ liệu cập nhật trên hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác thông tin cán bộ, công chức, viên chức.

Đến ngày 9/11/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành cập nhật, đồng bộ 88.921 hồ sơ CBCCVC và người lao động lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt 100% kế hoạch. Trong đó có 10.201 hồ sơ cán bộ, công chức; 76.532 hồ sơ viên chức và 2.188 hồ sơ người lao động, thuộc 192 cơ quan, đơn vị, địa phương. Với kết quả này, Phú Thọ đứng đầu 34 tỉnh, thành phố về số lượng hồ sơ được đồng bộ, khẳng định hiệu quả thực chất của công tác số hóa hồ sơ CBCCVC.

Tuy nhiên, giá trị thực sự của số hóa không chỉ nằm ở con số mà ở hiệu quả quản lý. Trước đây, việc nắm bắt thông tin cán bộ chủ yếu dựa vào báo cáo thủ công, thiếu tính kịp thời và chính xác. Nay, toàn bộ dữ liệu được cập nhật liên tục trên hệ thống, cho phép khai thác nhanh chóng, chính xác theo thời gian thực. Người đứng đầu cơ quan có thể theo dõi toàn diện đội ngũ cán bộ, từ quá trình công tác, đào tạo, bồi dưỡng đến các mốc quan trọng như nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm hay nghỉ hưu. Sự thay đổi này giúp nâng cao rõ rệt chất lượng công tác cán bộ. Dữ liệu được chuẩn hóa, thống nhất tạo nền tảng cho việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ một cách khách quan, minh bạch. Đồng thời, việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan cũng góp phần bảo đảm tính đồng bộ trong quản lý, hạn chế tình trạng sai lệch, trùng lặp thông tin.

Một hiệu quả nổi bật phải kể đến, đó là tiết kiệm nguồn lực và thời gian. Việc chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử đã giúp giảm chi phí lưu trữ, in ấn và nhân công. Quy trình xử lý công việc vì thế được rút ngắn đáng kể. Các thao tác như tổng hợp báo cáo, rà soát tiêu chuẩn cán bộ, theo dõi biến động nhân sự... giờ đây được thực hiện nhanh chóng, chính xác trên hệ thống phần mềm, thay vì tốn thời gian tra cứu thủ công như trước. Đồng chí Trần Thị Thúy - Trưởng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ chia sẻ: Hiệu quả lớn nhất của số hóa hồ sơ CBCCVC chính là chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý CBCCVC dựa trên hồ sơ điện tử. Khi dữ liệu được đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, các cơ quan quản lý có thể khai thác thông tin phục vụ công tác tham mưu, điều hành cán bộ một cách nhanh chóng, chính xác và minh bạch hơn. Không chỉ phục vụ công tác quản lý, hệ thống dữ liệu số còn mang lại tiện ích thiết thực cho đội ngũ CBCCVC. Mỗi cá nhân có thể chủ động cập nhật thông tin hồ sơ, dễ dàng tra cứu, trích xuất khi cần, giảm đáng kể thủ tục hành chính nội bộ. Điều này góp phần nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ.

Đáng chú ý, dữ liệu số còn mở ra khả năng phân tích, dự báo trong công tác tổ chức cán bộ. Thông qua hệ thống, cơ quan quản lý có thể nhanh chóng nắm bắt xu hướng biến động nhân sự, dự báo nhu cầu đào tạo, bố trí cán bộ phù hợp với từng giai đoạn. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạch định chính sách và quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công.

Từ thực tiễn triển khai cho thấy, số hóa hồ sơ CBCCVC không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là một bước cải cách quan trọng trong quản trị hành chính. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông và khai thác hiệu quả, nền hành chính sẽ vận hành theo hướng minh bạch, hiện đại và phục vụ tốt hơn.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả, việc duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” sẽ là yêu cầu xuyên suốt. Cùng với đó là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển đổi số, đặc biệt ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp vận hành và làm “sống” dữ liệu.

Với nền tảng đã được thiết lập, số hóa hồ sơ CBCCVC đang trở thành động lực quan trọng để Phú Thọ đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số. Quan trọng hơn, đó là bước chuyển từ quản lý thủ công bằng hồ sơ sang ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý bằng dữ liệu - yếu tố cốt lõi quyết định hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Anh Thơ