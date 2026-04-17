Hiệu quả từ chuyển đổi số ở HTX MeatFood Phước Duyên

Sau nhiều năm bôn ba mưu sinh với những công việc khác nhau, anh Dương Văn Phước, quê Thanh Hóa, đã lựa chọn dừng chân và lập nghiệp tại xã Tiên Lương. Phát huy tay nghề làm nem chua - đặc sản nổi tiếng của quê hương, anh quyết tâm xây dựng và phát triển sản phẩm, từng bước đưa nem chua trở thành thương hiệu tại vùng trung du Đất Tổ.

Dây chuyền sản xuất nem chua của HTX MeatFood Phước Duyên, xã Tiên Lương.

Năm 2016, cơ sở sản xuất nem chua Phước Duyên của anh Dương Văn Phước được thành lập ở xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê cũ (nay là xã Tiên Lương). Từ cơ sở nhỏ ban đầu do 2 vợ chồng tự sản xuất, cơ sở dần được mở rộng quy mô, cho đến tháng 6/2025 thì HTX MeatFood Phước Duyên được thành lập.

Hiện mỗi ngày HTX cung cấp ra thị trường khoảng 4.000 chiếc nem chua và trên 1 tạ giò, chả, xúc xích các loại. Trong những ngày lễ, tết, số lượng có thể cao hơn từ 4-5 lần so với ngày thường. Doanh thu của HTX đạt xấp xỉ 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời, HTX cũng tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho khoảng 8 lao động địa phương với thu nhập từ 7-8 triệu đồng/người/tháng, việc làm thời vụ cho 12 lao động địa phương với thu nhập 3-4 triệu đồng/người.

Không chỉ dừng lại ở nem chua, HTX đã đa dạng hóa sản phẩm với nhiều mặt hàng chế biến từ thịt như chả sụn nấm hương, giò lụa, chả cá, xúc xích, giò xào, giò me, jambon... Các sản phẩm đều chú trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Năm 2023, HTX có 3 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao, gồm: Nem chua, giò lụa truyền thống và chả sụn nấm hương.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn giám đốc HTX Dương Văn Phước quy trình đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Để có được thành công như ngày hôm nay, bên cạnh việc giữ vững chất lượng và xây dựng uy tín cho sản phẩm, việc thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh đã góp phần không nhỏ để HTX MeatFood Phước Duyên mở rộng thị trường tiêu thụ.

Anh Dương Văn Phước cho biết, thời gian đầu khi mới bắt tay vào sản xuất, cơ sở chủ yếu hoạt động theo phương thức thủ công, chưa đầu tư hệ thống máy móc, đồng thời chưa chú trọng đến công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đặc biệt trên môi trường số và các nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm làm ra chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi địa phương và một số xã lân cận.

Khi quy mô sản xuất được mở rộng, cơ sở đã từng bước đầu tư các loại máy móc, thiết bị như máy thái, máy xay, máy hút chân không, tủ bảo quản công nghệ cao nhằm duy trì nhiệt độ ổn định, cùng với đó là phương tiện vận chuyển lạnh để bảo đảm chất lượng sản phẩm trong quá trình giao đến tay khách hàng.

Đáng chú ý, bước chuyển biến lớn trong hoạt động kinh doanh từ năm 2023, khi anh được cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn đưa sản phẩm lên các nền tảng số như website nongsanphutho.com.vn, bản đồ số nông nghiệp Phú Thọ và sàn thương mại điện tử giaothuong.net của Sở Công Thương. Nhờ đó, sản phẩm của HTX đã tiếp cận được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh, thị trường tiêu thụ được mở rộng, lượng khách hàng tăng lên, góp phần nâng doanh thu của HTX tăng khoảng 50% so với trước khi thực hiện chuyển đổi số.

Sản phẩm của HTX MeatFood Phước Duyên có mặt tại hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh đầu Xuân năm 2026.

Đồng chí Trần Văn Quyết - Trưởng phòng Tuyên truyền, Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhận định: Trong sản xuất và kinh doanh hiện nay, đặc biệt là đối với nông nghiệp, chuyển đổi số đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thời gian tới, bên cạnh HTX MeatFood Phước Duyên, Trung tâm cũng sẽ phối hợp với các địa phương để đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thực hiện tốt việc chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập cho các thành viên.

Quân Lâm