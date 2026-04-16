Hình nộm CSGT bắn tốc độ trên quốc lộ N2

Gần chục mô hình CSGT cầm máy đo tốc độ, kích cỡ như người thật, được bố trí dọc quốc lộ N2 trong 3 tháng nhằm nhắc tài xế giữ tốc độ và đi đúng làn.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã lắp 9 mô hình bằng nhựa xốp trên quốc lộ N2 - tuyến huyết mạch miền Tây. Đây là một trong các hoạt động thuộc đợt cao điểm kiểm soát vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn từ 16/3 đến 15/6.

Mô hình CSGT bắn tốc độ trên tuyến quốc lộ N2. Ảnh: Nam An

Các mô hình được làm giống kích thước thật của cảnh sát đang làm nhiệm vụ, giúp tài xế từ xa chủ động giảm tốc, tránh phóng nhanh, vượt ẩu. Gần các vị trí này, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên bố trí đo tốc độ thực tế để người lái không chủ quan nghĩ chỉ là hình nộm, không có kiểm tra xử phạt.

Lực lượng CSGT bắn tốc độ bên cạnh mô hình để các tài xế không chủ quan. Ảnh: Phòng CSGT

Trung tá Cao Thanh Vũ, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông), cho biết quốc lộ N2 được chọn do thường xuyên xảy ra lỗi chạy quá tốc độ. Đây cũng là tuyến rất đông xe, góp phần “chia lửa” cho quốc lộ 1, cao tốc từ các tỉnh Đông Nam Bộ tới miền Tây và ngược lại.

Sau tuyến này, những tuyến có tình hình giao thông phức tạp như quốc lộ 62 cũng sẽ được bố trí thêm mô hình tương tự.

Hai tuyến quốc lộ N2, 62 được lắp mô hình CSGT cảnh báo tài xế. Đồ hoạ: Thanh Nhàn

Công an tỉnh đồng thời lên kế hoạch lắp thêm camera giám sát, tăng cường tuần tra lưu động trên tất cả tuyến đường.

Trước đó, việc đặt mô hình CSGT cầm máy đo tốc độ được một số địa phương như TP Cần Thơ áp dụng và nhận nhiều phản hồi từ người dân.

Theo vnexpress.net