Đẩy lùi hiểm họa ma túy sau tay lái

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của người sử dụng mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất an ninh trật tự và đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông. Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, việc phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh về tăng cường kiểm soát người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, chú trọng phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động kết hợp lập chốt tại các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội. Công tác kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh chất ma túy được duy trì thường xuyên, nhất là vào các khung giờ cao điểm, ban đêm và đối với các phương tiện kinh doanh vận tải, xe khách đường dài, xe tải trọng lớn.

Cùng với đó, lực lượng CSGT chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường trao đổi thông tin, rà soát các đối tượng nghi vấn; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên các tuyến giao thông. Nhiều vụ việc liên quan đến ma túy đã được phát hiện, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến tội phạm ma túy bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tính mạng con người; hậu quả của việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng ma túy; các quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm...

Tuy nhiên, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đấu tranh hiệu quả với các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

Điển hình, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/1/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Lam Sơn, phường Vĩnh Phúc, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu kiểm tra, đối tượng bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng có 3 túi nilon nhỏ chứa tinh thể màu trắng hồng và 45 viên nén màu đỏ. Kết quả giám định sơ bộ xác định toàn bộ tang vật là ma túy loại methamphetamine với tổng khối lượng hơn 5,7 gam. Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Trung tá Hà Tiến Dũng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cùng với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy là nhiệm vụ quan trọng. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Quý I/2026, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã dừng, kiểm soát trên 500 nghìn lượt phương tiện; phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và ma túy; xử phạt hành chính trên 44 tỷ đồng; tước 392 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 3.250 trường hợp và tạm giữ trên 9.000 phương tiện. Các trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục đẩy lùi hiểm họa ma túy sau tay lái, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm; chú trọng phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là đối với lái xe kinh doanh vận tải, lái xe đường dài, lái xe container và các đối tượng có nguy cơ cao.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; ứng dụng khoa học công nghệ, trang bị phương tiện, thiết bị kiểm tra hiện đại; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng và đấu tranh với các đường dây, tụ điểm ma túy...

Đẩy lùi ma túy sau tay lái là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bên cạnh sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Lệ Oanh