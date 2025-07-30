HLV Kim Sang-sik nói gì khi U23 Việt Nam 3 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á?

HLV Kim Sang-sik đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã cổ vũ hết mình, tạo động lực giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng để vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc tại họp báo sau trận đấu. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Đánh bại U23 Indonesia 1-0 ở chung kết, U23 Việt Nam đã trở thành nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025 ngay trên sân của đối thủ.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam lập nên kỳ tích khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ba lần liên tiếp giành chức vô địch giải đấu.

Phát biểu tại họp báo ngay sau trận đấu, Huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui lớn, cảm ơn cổ động viên Việt Nam đã cổ vũ nhiệt thành và đánh giá chức vô địch lần này là "thực sự tuyệt vời."

Tại cuộc họp báo, Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chia sẻ về sự thận trọng trong chiến thuật khi đội chịu nhiều áp lực phải đối đầu chủ nhà, nhấn mạnh lối chơi kín kẽ, khoa học giúp đội bảo đảm chắc chắn và tận dụng đúng điểm rơi để ghi bàn thắng duy nhất nhờ công của Công Phương vào phút 37.

Về thời gian bù giờ kéo dài gần 10 phút, ông bày tỏ không hài lòng vì cho rằng thời gian này quá lâu và không hợp lý, dẫn đến ông buộc phải phản ứng và bị nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Cũng tại cuộc họp báo, cầu thủ xuất sắc nhất giải Đình Bắc đã chia sẻ niềm hạnh phúc lớn khi mục tiêu từ đầu của toàn đội đã đạt được trọn vẹn, bảo vệ được chức vô địch. Đình Bắc tin rằng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có được những kinh nghiệm tốt và trưởng thành hơn sau giải đấu này.

Đây sẽ là bàn đạp để đội hướng tới những mục tiêu lớn hơn như vòng loại châu Á và SEA Games. Toàn đội sẽ nỗ lực hơn trong thời gian tới để mang về những thành tích cao hơn cho bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, Huấn luyện viên U23 Indonesia, ông Gerald Vanenburg chia sẻ: “Chúng tôi thất vọng với kết quả này, nhưng tôi tự hào với sự nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã cống hiến hết mình trên sân.”

Ông nhận xét, đội Việt Nam chơi rất kỷ luật và có tổ chức tốt khiến Indonesia gặp khó khăn khi xuyên phá hàng phòng ngự. Ông thừa nhận trận thua này là bài học quan trọng với Indonesia trước thềm SEA Games và vòng loại châu Á.

Nguồn TTXVN/Vietnam+