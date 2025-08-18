Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS

Thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ khảo sát kiểm kê, sưu tầm tư liệu 834 di sản văn hoá; 1 lễ hội truyền thống được khôi phục, phục dựng bảo tồn; 2 lễ hội truyền thống được khôi phục, bảo tồn và xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Người Mường xã Hương Cần diễn tấu cồng chiêng trong ngày hội.

Trong 5 năm, đã có 53 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể được tổ chức: Lớp truyền dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Dao; Lớp truyền dạy diễn xướng Chàm thau của dân tộc Mường; Lớp truyền dạy hát Ví, Rang, chàm Đuống của dân tộc Mường; Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch gắn với việc khai thác các giá trị truyền thống văn hóa tại xã Long Cốc...

Các lớp truyền dạy chữ Nôm Dao ở xã Xuân Viên đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao.

Thực hiện 3 dự án nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể các DTTS có nguy cơ mai một (các hình thức sinh hoạt văn hóa, tập quán xã hội, nhạc cụ, kiến trúc truyền thống, trang phục truyền thống, các môn thể thao truyền thống); 3 mô hình bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống các DTTS được xây dựng; 49 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn bản; 811 thôn có đội văn nghệ truyền thống; 5 điểm hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu; 4.373 bộ ấn phẩm về văn hóa truyền thống DTTS được xây dựng nội dung, xuất bản và cấp phát cho cộng đồng DTTS.

Bên cạnh đó, đã xây dựng 103 tủ sách; sửa chữa 188 nhà văn hoá, nhà sinh hoạt công trình; hỗ trợ mua sắm thiết bị 660 thôn, bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống của đồng bào DTTS trong tỉnh.

Nguyên An