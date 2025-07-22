Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất:

Hỗ trợ di dời 52 hộ dân làng vạn chài đến nơi an toàn

Để chủ động phòng chống bão số 3 (Wipha), chiều ngày 22/7, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời 52 hộ dân với 192 nhân khẩu làng vạn chài thuộc tổ 14, phường Hòa Bình đến nơi an toàn tránh mưa bão.

Hỗ trợ di dời 52 hộ dân làng vạn chài đến nơi an toàn

Để chủ động phòng chống bão số 3 và đảm bảo an toàn cho người dân Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất đã phối hợp với các lực lượng hỗ trợ di dời các hộ dân làng chài về nơi tránh trú an toàn

Hỗ trợ di dời 52 hộ dân làng vạn chài đến nơi an toàn

Hỗ trợ di dời 52 hộ dân làng vạn chài đến nơi an toàn

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất hỗ trợ người dân di chuyển về nơi an toàn.

Theo đó, các lực lượng đã huy động gồm 60 cán bộ, chiến sỹ LLVT (gồm 25 cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất, 20 chiến sỹ dân quân phường Hòa Bình, 15 cán bộ chiến sỹ công an phường) phối hợp với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đến vận động và giúp đỡ người dân và tài sản sơ tán đến Nhà văn hóa tổ 14, Phường Hòa Bình. Tại nơi sơ tán, bà con được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cuộc sống hàng ngày đến khi an toàn mới trở về.

Hỗ trợ di dời 52 hộ dân làng vạn chài đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng ưu tiên di chuyển người già và trẻ em về nơi tránh trú an toàn.

Đến 17h00, toàn bộ nhân dân và tài sản có giá trị đã được các lực lượng di chuyển về nơi sơ tán, đảm bảo an toàn.

Trước đó, để đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân, trước đó, các lực lượng cũng đã phối hợp giúp đỡ sơ tán 08 hộ dân đang sinh sống ở gần các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Cụ thể: Xã Đà Bắc: 06 hộ (02 hộ ở xóm Cù và 04 hộ ở xóm Tràng) và 02 hộ ở Phường Tân Hòa.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng LLVT Di dời Lực lượng chức năng Phòng thủ Hòa bình Phòng chống bão Hỗ trợ tuyên truyền vận động Sơ tán Chiến sỹ công an
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vững niềm tin vào thành công của Đại hội

Vững niềm tin vào thành công của Đại hội
2025-07-22 12:26:00

baophutho.vn Kỳ vọng, tin tưởng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV là suy nghĩ chung của cán bộ, chiến sĩ Quân...

Nỗ lực, hết mình vì nhân dân

Nỗ lực, hết mình vì nhân dân
2025-07-22 06:37:00

Ròng rã gần 30 tiếng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, công an cùng các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ chìm tàu du lịch...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long