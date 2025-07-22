Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất:

Hỗ trợ di dời 52 hộ dân làng vạn chài đến nơi an toàn

Để chủ động phòng chống bão số 3 (Wipha), chiều ngày 22/7, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời 52 hộ dân với 192 nhân khẩu làng vạn chài thuộc tổ 14, phường Hòa Bình đến nơi an toàn tránh mưa bão.

Để chủ động phòng chống bão số 3 và đảm bảo an toàn cho người dân Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất đã phối hợp với các lực lượng hỗ trợ di dời các hộ dân làng chài về nơi tránh trú an toàn

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất hỗ trợ người dân di chuyển về nơi an toàn.

Theo đó, các lực lượng đã huy động gồm 60 cán bộ, chiến sỹ LLVT (gồm 25 cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất, 20 chiến sỹ dân quân phường Hòa Bình, 15 cán bộ chiến sỹ công an phường) phối hợp với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đến vận động và giúp đỡ người dân và tài sản sơ tán đến Nhà văn hóa tổ 14, Phường Hòa Bình. Tại nơi sơ tán, bà con được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cuộc sống hàng ngày đến khi an toàn mới trở về.

Lực lượng chức năng ưu tiên di chuyển người già và trẻ em về nơi tránh trú an toàn.

Đến 17h00, toàn bộ nhân dân và tài sản có giá trị đã được các lực lượng di chuyển về nơi sơ tán, đảm bảo an toàn.

Trước đó, để đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân, trước đó, các lực lượng cũng đã phối hợp giúp đỡ sơ tán 08 hộ dân đang sinh sống ở gần các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Cụ thể: Xã Đà Bắc: 06 hộ (02 hộ ở xóm Cù và 04 hộ ở xóm Tràng) và 02 hộ ở Phường Tân Hòa.

Mạnh Hùng