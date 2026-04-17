Hoa và cây cảnh Văn Lang – sinh kế từ làng

Tại xã Văn Lang, trồng hoa, cây cảnh không chỉ là thú chơi tao nhã mà đã trở thành nghề, tạo sinh kế bền vững và thu nhập cao cho các hộ dân, đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường sống ở nông thôn.

Nhờ kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo hình bonsai nghệ thuật, các hộ nông dân ở Văn Lang đang từng bước mở rộng mô hình trồng hoa và cây cảnh, chuyển đổi từ “thú chơi” sang “kinh tế”, mang lại lợi nhuận vượt trội so với cây lúa, cây ngô, tạo thu nhập ổn định.

Men theo Quốc lộ 32C bên bờ hữu sông Thao, chúng tôi đến thăm mô hình trồng đào của gia đình anh Đỗ Ngọc Nam ở khu 1 Bằng Giã. Anh Nam được biết đến là người tiên phong chuyển đổi từ trồng cây truyền thống sang trồng hoa đào tại vườn, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mở đường cho nhiều hộ dân khác học hỏi và phát triển ngành nghề này.

Anh Đỗ Ngọc Nam chăm sóc vườn đào.

Cũng như nhiều hộ dân trong xã, gia đình anh Nam từng trải qua khó khăn khi đất đai ngày càng thoái hóa sau nhiều mùa canh tác. Việc trồng các loại cây ăn quả, ngô, lúa và rau màu chỉ đủ để duy trì cuộc sống, rất khó để làm giàu từ nghề nông.

Sau nhiều năm thử nghiệm với các mô hình trồng cây ăn quả không thành công, năm 2013, anh Nam biết đến cây đào Nhật Tân và quyết định đưa giống cây này về trồng thử trên đất quê. Ban đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, anh Nam chỉ dám trồng 150 gốc đào to và 500 gốc đào thân liền nhỏ.

Anh Nam chia sẻ: "Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là ở quê hương chưa có ai trồng đào, vào dịp Tết muốn mua cây đào hoặc cành đào về trưng phải đi rất xa mới mua được. Tuy nhiên, bắt tay vào làm mới thấy khó bởi kỹ thuật trồng, chăm sóc, cho hoa đào nở đúng dịp không hề đơn giản. Công sức bỏ ra nhiều mà chưa thu được kết quả khiến tôi cũng hơi nản lòng, nhưng chính những thất bại đó lại giúp tôi hiểu đất hơn và quyết tâm hơn".

Suy nghĩ ấy thôi thúc anh Nam tiếp tục học nghề trồng đào bài bản hơn từ những nhà vườn có kinh nghiệm ở các nơi, từ khâu chọn giống, ghép mắt, tạo tán đến điều chỉnh thời điểm ra hoa. Qua từng năm, vườn đào của gia đình anh dần đi vào ổn định, diện tích canh tác được mở rộng, thu nhập tăng lên từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Gia đình anh Nam hiện trồng khoảng 1.700 gốc đào, gồm các loại như đào bích, đào phai, các cây đào có giá trị từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, anh Nam dành hơn 1,3 ha trồng phôi đào để ghép và bán cho các nhà vườn khác.

Kinh doanh cây giống, cây ăn quả, cây cảnh giúp nhiều gia đình ở Văn Lang có thu nhập ổn định.

Không trực tiếp trồng nhưng nhận thấy các loại hoa và cây cảnh khá hút khách trên thị trường, anh Trần Xuân Thụ ở khu 3 Minh Côi, xã Văn Lang đã mạnh dạn vay vốn thuê đất, nhập hàng và xây dựng mô hình nhà vườn chuyên cung cấp cây giống, cây ăn quả, hoa, cây cảnh và cây lâm nghiệp.

Theo anh Thụ, kinh doanh mô hình này có nhiều lợi thế như đỡ tốn công chăm sóc, vốn đầu tư ít, phù hợp với nhiều không gian trưng bày và đối tượng khách hàng nên thị trường rộng mở, lợi nhuận vì thế cũng cao hơn so với các loại cây cảnh khác.

Chia sẻ dự định thời gian tới, anh Thụ tâm sự gia đình đang cần huy động vốn để mở rộng quy mô vườn với nhiều loại hoa và cây công trình. Ngoài ra, anh cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật về quy trình chăm sóc, kinh doanh các loại cây cảnh cho những ai có nhu cầu, nhằm giúp bà con có cuộc sống ổn định hơn.

Ông Đỗ Văn Lục, khu 2, xã Văn Lang chuyên cung cấp các loại ang, chậu cảnh cho các nhà vườn trên địa bàn xã.

Nhằm tập hợp, gắn kết những người có chung đam mê, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết theo hướng chuyên nghiệp, Hội Nông dân xã Văn Lang đã thành lập Chi hội Nghề trồng hoa và cây cảnh xã Văn Lang với 15 thành viên ban đầu.

Ra mắt Chi hội Nghề trồng hoa và cây cảnh xã Văn Lang.

Đồng chí Lưu Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Lang cho biết: Việc thành lập chi hội là bước đi quan trọng nhằm tập hợp, gắn kết những người có chung đam mê, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết theo hướng chuyên nghiệp. Chi hội sẽ là đầu mối kết nối hội viên trong trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính quyền địa phương cũng sẽ quan tâm quy hoạch vùng sản xuất, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ kết nối thị trường để nghề trồng hoa, cây cảnh phát triển ổn định và bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Ngọc Tuấn