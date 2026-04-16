Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ngày 16/4, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham dự của các cổ đông, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

Quang cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; báo cáo tài chính đã kiểm toán cùng nhiều tờ trình quan trọng liên quan đến phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án nhân sự và thù lao.

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như giá vật tư đầu vào tăng, nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm, nhu cầu sử dụng nước biến động, Công ty vẫn duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu. Cụ thể, sản lượng nước sạch đạt hơn 22,8 triệu m3, tăng 10,5% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt khoảng 263,9 tỷ đồng, tăng 18,9%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.177 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch. Thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 13,5 triệu đồng/người/tháng, đời sống việc làm được đảm bảo.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cấp nước, mở rộng mạng lưới đến các khu đô thị, khu công nghiệp; triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng và kiểm soát chất lượng nước. Công tác an sinh, chế độ đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, 100% người lao động tham gia các loại hình bảo hiểm theo quy định.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tổng doanh thu gần 289,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 10,8 tỷ đồng; sản lượng nước sản xuất đạt trên 23,1 triệu m3, tỷ lệ thất thoát duy trì khoảng 11,5%. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 99,5 tỷ đồng để tiếp tục mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn.

Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung, tạo cơ sở để Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Quang Nam